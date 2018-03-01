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Soy ağacı, şehitlik derken şimdi de mezar yeri!

Soy ağacı, şehitlik derken şimdi de mezar yeri!

Sivas Belediyesi’nin akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında geliştirdiği yazılımla bilmeyenler dedelerinin mezarını internet üzerinden öğrenip, fotoğrafına bakarak Fatiha okuma imkanı buluyor.

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Eklenme Tarihi: 28-02-2018 18:58 - Güncelleme: 01-03-2018 00:58

E-Devlet üzerinden açılan soy ağacı bilgi sistemi yoğun ilgi görürken birçok kişi ismini bile duymadıkları dedelerinden haberdar oldu.

Sivas Belediyesi ise akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında geliştirdiği bir yazılım ile Türkiye’de bir ilke imza attı. Dedelerinin veya diğer yakınlarının mezar yerini bilmeyenler, internet üzerinden mezar yerlerini öğrenebiliyor.

Vatandaşlar akrabalarının mezarının resmini görüyor ve ekran başından Fatiha okuyabiliyor. Bir çok kişi yakınlarının mezar yerini öğrenmek için şimdiden sisteme akın etmiş durumda.



Sistemde Sivas’ın en büyük mezarlıklarından biri olan Tekke Mezarlığı verileri mevcut. İsteyenler, mezarlık.sivas.bel.tr isimli web sitesine girip, kimlik numarası, mevta numarası, ad, sokak, anne veya baba isimlerini girerek mezar yerlerini tespit edebiliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 28 Şubat 2018 23:27 Aslında olması gereken bir şey,vatandaş kendi ile ilgili her bilgiyi geçmişinden günümüze bilmeli,yıllar öncede biz kardeşimin mezarını bir anda kaybettik 50 mt içerisinde olduğunu biliyoruz ama şurası diyemiyoruz çünkü bir anda değişti bizde karıştırdık ama biliyoruz bu alanın içinde bununla teselli oluyoruz,bu olayda 100 yıl öncesinin değil böyle bir uygulama olsa bilirsin,

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