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Soy ağacı öğrenme işlem yapan vatandaş şok oldu

Soy ağacı öğrenme işlem yapan vatandaş şok oldu

Soy ağacı öğrenme uygulaması yeniden devreye girdi. E-Devlet soy ağacı uygulamasında 1800’lü yıllarda doğan vatandaşların birçoğu için ‘sağ’ bilgisi veriliyor.

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Eklenme Tarihi: 15-02-2018 16:11 - Güncelleme: 15-02-2018 16:11

Soy ağacı öğrenme sistemi yeniden hizmete açıldı. Geçmişini öğrenmek için soy ağacı sorgulama uygulamasında işlem yapan vatandaşlar, verilen bilgileri görünce adeta şok oldu.

1844 YILINDA DOĞAN KİŞİ SAĞ GÖRÜLÜYOR: İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve e-Devlet üzerinden erişilen Alt Üst Soy Belgesi’ne göre 1844 yılında doğan bir vatandaş sağ olarak görülüyor. Bu durum ise vatandaşlar tarafından sosyal medyaya taşındı. Sosyal medyada yayılan gönderinin ardından e-Devlet'e giren vatandaşlar, aynı sorunun kendilerinde de görüldüğünü yine sosyal medyadan paylaşarak duyurdu. 1800’lü yıllarda doğanın sağ olarak gösterilmesinin yanı sıra sistem üzerinde aynı yıllarda doğan kişilere soyadı verilmesi de dikkat çekti. Soyadı Kanunu ise 1934 yılında yürürlüğe girmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • feridun 15 Şubat 2018 16:46 ne var bu haberde benimde 1854 yılında doğmuş bir akrabam hala sağ gözüküyor bu şekilde on binlerce kayıtın olduğuna inanıyorum

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