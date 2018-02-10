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Soy ağacı öğrenme e devlet açıldı mı soyağacı sıraya konuldu

Soy ağacı öğrenme e devlet açıldı mı soyağacı sıraya konuldu

Soy ağacı öğrenme sistemi e devlet üzerinden perşembe günü hizmete açılmıştı. E devlet sistemi soy ağacı sorgulama hala aşırı talep sebebiyle işlem dışı. Soy agaci ögrenme sistemi ne zaman açılacak sorusuna en yetkili isimden yanıt geldi. Soy ağacı sorgulama sistemi e devlet içinde nüfus kısmında yer alıyor.

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Eklenme Tarihi: 10-02-2018 21:48 - Güncelleme: 10-02-2018 23:04

E devlet üzerinden hizmete giren Soy ağacı öğrenme sistemi büyük ilgi görmüştü. Sistem aşırı yük sebebiyle çökünce soyağacı sorgulama sistemi geçici olarak devre dışı bırakıldı. E Devlet uygulamasında nüfus kısmında yer alan soy ağacı öğrenme sistemi hala hizmet veremiyor. Yoğunluk ve ilgi devam ederken Alt-Üst Soy Sorgulama Uygulaması hakkında önemli açıklama İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner'den geldi. Güner'e soy ağacı öğrenme sistemi ne zaman aktif olacak sorusu yöneltildi. Önce soy ağacı öğrenme sistemindeki son durumu aktaralım.

SOY AĞACI ÖĞRENME SON DURUM : Soy ağacı öğrenme sorgulama sistemi için e devlete girenler hayal kırıklığı yaşıyorlar. E devlet üzerinden yapılan alt üst soy ağacı sorgulama sistemi hala yoğunluk sebebiyle devre dışı. Soy ağacı öğrenme sistemine ulaşanlar "Altsoy ve üst soy bilgi servisinin daha hızlı ve kesintisiz sağlanması için teknik çalışmalar devam etmektedir. Çalışmaların tamamlanması sonrası hizmet kullanıma açılacaktır." uyarısıyla karşılaşıyorlar.

SOY AĞACI ÖĞRENME NE ZAMAN AÇILACAK : Talebi normal gördüklerini söyleyen Güner, “Vatandaş biraz sabretsin. Anne ve babalarıyla daha fazla konuşup onlara sorsunlar. Biz hizmetimizin arkasındayız. Ne zaman açılacağı ile ilgili net tarih vermek çok zor. Kısa zamanda açılacak” dedi. Güner soy ağacı öğrenme taleplerinin sıraya konulacağını söyledi.

ALT ÜST SOY AĞACI ÖĞRENME SIRAYA KONACAK:  Güner, bu kadar yoğunluk beklemediklerini söyledi. Vatandaşların sakin olur diye gece saatlerini beklediğini belirten Güner, askıya alınan uygulamayla ilgili “Toplamda 310 bin sorgulama çıktısı verildi. Böyle bir kapasitenin yürütülmesi imkânsız. Soy ağacı sorgulama için günlük belirli bir kota açacağız. ‘Bugün bu kadar’ diyerek ertesi güne aktaracağız” dedi.

Sinan Güner, Alt-Üst Soy Sorgulama Uygulaması’nın neden hayata geçirildiği sorusuna da şu yanıtı verdi: “Bu hizmet zaten vardı. İl ve ilçe nüfus müdürlüklerinde dilekçe vererek, randevu alarak zaten talep ediliyordu ve oldukça fazlaydı. Kanunların el verdiği ölçüde anneanne, dede, torun gibi bilgilere ulaşmak mümkün. Daha önce vatandaş yan soylarını da öğrenmek için dilekçe veriyordu. Yetkililerin bu bilgileri vermesi yasak. İstediklerini alamayan vatandaş münakaşa çıkarıyordu. Bu sorunları çözmek istedik.”

E DEVLET SOY AĞACI UYGULAMASI NEDİR : E devlet sistemi üzerinden alt üst soy ağacı sorgulama sistemi hazırlanmış ve perşembe günü 14.00’te hizmete alınmıştı. Soy ağacı öğrenme sistemine öyle büyük bir ilgi oldu ki ilk gün gece 02.00’ye kadar yaklaşık 200 bin vatandaş soy bilgisinin çıktısını aldı. Gece sakinleşme beklenirken sistem 02.00- 04.00 saatleri arasında en yoğun anını yaşadı ve 2 saatte 110 bin çıktı alındı. Soy ağacı öğrenme sistemi saat 04.00’ten sonra yoğunluk nedeniyle askıya alındı.

E DEVLET SORGULAMALARI NELER : E devlet üzerinden mahkeme kararlarından tapularınıza, vergi ödemelerinizden yeni açılan hizmette olduğu gibi soy ağacınıza kadar bir çok bilgiye ulaşabilirsiniz. Trafik cezası sorgulama hizmeti de bunlardan biri. E devlet üzerinden sorgulama yapabileceğiniz hizmetler şöyle sıralanıyor;

Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama,  Adli Sicil Kaydı Sorgulama ve Belge Doğrulama, Gelir Testi Sonucu Sorgulama, Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, BİMER Yeni Başvuru, BİMER Başvuru Sonucu Sorgulama, Mobil/Sabit/İnternet/Kablo TV/Uydu İşletmecilerinden Borç ve Alacak Sorgulama, Baz İstasyonları Ölçüm Bilgileri, IMEI - Cep Telefonu Numarası Eşleştirme, IMEI Kaydet, IMEI Sorgulama, Numara Taşıma Sorgulama, Poliçe Sorgulama (DASK) , Araç Sorgulama, Sürücü Belgesi Ceza Puanı Sorgulama, MEB Sınav Sonuç Sorgulama, MEB Sınav Yeri Sorgulama, Askerlik Durum Belgesi Sorgulama, ASAL Bedelli Askerlik Başvurusu, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Hesap Bilgileri Sorgulama, 
Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) İhlali Geçiş Bilgileri Sorgulama, SGK üzerinden 4A Emekli Aylığı Kesintileri, 4A Emekli Aylık Bilgisi, 4A Emekli Ödeme Bilgileri, 4B Borç Durumu, 4B Emekli Aylığı Kesintileri, 4B Aylık Bilgisi, emekli olunca ne kadar emekli maaşı alacağınızı sorgulama, 4B Tescil Kaydı, 4C Emekli Aylığı Kesintileri, 4C Bir Aylık Maaş Tercihi, 4C Tescil Kaydı sorgulama yapabilirsiniz.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • nihat gedik 11 Şubat 2018 01:53 kimlerin emeği geçtiyse sonsuz teşekkürler çok mükemmel bir bir çalışma

    CEVAP YAZ 1 0
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