Şovu ile yuva çıktı bir de teşekkür aldı

Komedyen Daniel Sloss'un Netflix'teki iki saatlik stand-up şovu birçok çift için ayrılığa neden oldu. İlişkiler konusuna değinen Sloss binlerce çiftin aklına girdi ayrılmasına neden oldu. Bir de üzerine teşekkür mesajları aldı.

İSKOÇYALI komedyen Daniel Sloss, stand-up gösterisiyle sevenleri ile buluştu. Netflix'te yayınlanan şovunda, bekar olmanın toplumda başarılı bir izlenim bırakmadığına değinen komedyen, birçok çiftin zorla birlikte olduğunu fakat bunun bilincinde olmadığından söz etti. Babasından duyduğu bir alıntıyla şovuna devam eden Sloss, ilginç açıklamalarda bulundu. Babasının hayatı bir yapboz olarak gördüğünü belirten Sloss, günümüzde herkesin yapboz kutusunu kaybettiğini ve bu nedenle zorlama parçalarla hayatına devam ettiğini söyledi. Twitter

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Babasının sözlerini seyirciye aktaran genç komedyen şöyle konuştu: "Yaşamlarımızın kendi bireysel yapbozlarımız olduğunu düşün. Ve yaşadıkça, en iyi resmi elde edene dek, parçaları yavaş yavaş öğrendiğimiz derslere ve deneyimlere dayanarak bir araya getiriyoruz. Ama mesele şu ki, herkes yapbozunun kutusunu kaybetmiş. Twitter

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Yani yaptığımız resmi bilmiyoruz, sadece emin bir şekilde tahmin ediyoruz. Bir yapboz yapmanın en iyi yolu elinde resim yoksa, dışarıdan başlamak, kenarları ve köşeleri yapmaktır. Aile, arkadaşlar, hobi ve ilgi alanları. Elbette yaşamda bazı parçalar değişebilir. Bazen arkadaşların değiştiğinde , köşeyi oynatman gerekir. Bazen bir işin ve hobin olur, neye zaman ayıracağının kararını vermelisin. Parçaları oynatırsın. Twitter

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