Sosyetik modacının 180 derece boğaz manzaralı muhteşem yalısı

15 yıllık modacı Siren Ertan, Bebek’teki yalı dairesinin kapısını Maison Française Dergisi’ne açtı. Boğaz’a nazır geniş bir salon, 5 oda, mutfak ve 3 banyodan oluşan dairesini kendisi dekore eden Siren Ertan, mimar dostları Hakan Helvacıoğlu ve Ülkem Güçsav’dan yardım almış. Siren Ertan “Yeni eve geçerken az eşya alırım. Uzun yıllar aynı eşyaları kullanmayı, onlarla anılarımın olmasını tercih ederim. Kendime ve erkek arkadaşım Ersin’e farklı, renkli sofralar kurmayı severim. Misafirim hiç eksik olmaz” diyor.