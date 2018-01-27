Sosyetik modacının 180 derece boğaz manzaralı muhteşem yalısı

15 yıllık modacı Siren Ertan, Bebek’teki yalı dairesinin kapısını Maison Française Dergisi’ne açtı. Boğaz’a nazır geniş bir salon, 5 oda, mutfak ve 3 banyodan oluşan dairesini kendisi dekore eden Siren Ertan, mimar dostları Hakan Helvacıoğlu ve Ülkem Güçsav’dan yardım almış. Siren Ertan “Yeni eve geçerken az eşya alırım. Uzun yıllar aynı eşyaları kullanmayı, onlarla anılarımın olmasını tercih ederim. Kendime ve erkek arkadaşım Ersin’e farklı, renkli sofralar kurmayı severim. Misafirim hiç eksik olmaz” diyor.
Sosyal medyayı aktif bir biçimde kullanan Siren Ertan’ın antikaya olan merakı her köşede hissediliyor. Siren Ertan “Ersin’e ve misafirlerime renkli sofralar hazırlamayı seviyorum” diyor.
Sosyal medyada hatırı sayılı bir kitleye sahip olan ünlü modacı, hayatına özel anılarını Instagram hesabından sık sık paylaşıyor.
Güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Siren Ertan'ın muhteşem yalısından kareler...
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER