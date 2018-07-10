Sosyetik kasap Nusret'e gelmeyen ünlü kalmadı! İşte o isimler...

Saltbae olarak anılan tuzlama hareketiyle ünlü olan sosyetik kasap Nusret'in mekanına en son ünlü şarkıcı J Balvin misafir oldu. İşte aralarında; David Beckham, C. Ronaldo, Leonardo Di Caprio, gibi birçok ünlü ismin yer aldığı Nusret'e misafir olan ünlü isimler...

Sosyetik kasap Nusret'e gelmeyen ünlü kalmadı! İşte o isimler...

Sosyetik kasap Nusret Gökçe, mekanında neredeyse ağırlamadığı dünyaca ünlü yıldız kalmadı! Sosyetik kasabımız Nusret Gökçe'nin ABD-Miami bulunan restoranına bu kez dünyaca ünlü şarkıcı J Balvin misafir oldu. Gökçe kendisiyle özdeşleşen saltbae (Tuzlama) hareketini Kolombiyalı şarkıcıyla yaptı. Instagram'dan 15 milyon takipçisi bulunan Gökçe o anları sosyal medyadan da yayınladı. J Balvin'in ise 23 milyon takipçisi var.

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Sosyetik kasap Nusret'e gelmeyen ünlü kalmadı! İşte o isimler...

Nusret, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'da oynanan Real Madrid-Liverpool Şampiyonlar Ligi Finali'ndeydi. Madrid'in 3-1'lik skorla kupaya uzandığı maç sonrası Ronaldo, Salah, Bale gibi yıldızlarla birlikte video ve fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Nusret, Sergio Ramos ile Şampiyonlar Ligi kupasını da 'tuzladı'.

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Sosyetik kasap Nusret'e gelmeyen ünlü kalmadı! İşte o isimler...

Muhammed Salah’ın sakatlanmasına sebep olan Sergio Ramos ile 'tuzlama' yapan Nusret'in bu fotoğrafı sosyal medyada bazı kullanıcılardan eleştiri aldı. Mısır gazeteleri de ülkede bir kahraman mertebesinde olan Salah’ı sakatlayan Ramos’u yerden yere vurmuştu. İşte Nusret'in müdavimi olan ve dünden bugüne fotoğraf paylaştığı ünlü isimler...

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Sosyetik kasap Nusret'e gelmeyen ünlü kalmadı! İşte o isimler...

New York ve Dubai'de bulunan restoranları birçok ünlü isim tarafından ziyaret edilen Nusret'in misafiri bu kez efsane futbolcu Diego Maradona oldu. Nusret, Maradona'nın saltbae hareketi yaptığı görüntüleri sosyal medyadan yayınlayarak, "Türkiye'nin gururu sen Arjantin’in gururu benim" dedi.

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