Sosyetik kasap Nusret'e gelmeyen ünlü kalmadı! İşte o isimler...

Saltbae olarak anılan tuzlama hareketiyle ünlü olan sosyetik kasap Nusret'in mekanına en son ünlü şarkıcı J Balvin misafir oldu. İşte aralarında; David Beckham, C. Ronaldo, Leonardo Di Caprio, gibi birçok ünlü ismin yer aldığı Nusret'e misafir olan ünlü isimler...

Sosyetik kasap Nusret Gökçe, mekanında neredeyse ağırlamadığı dünyaca ünlü yıldız kalmadı! Sosyetik kasabımız Nusret Gökçe'nin ABD-Miami bulunan restoranına bu kez dünyaca ünlü şarkıcı J Balvin misafir oldu. Gökçe kendisiyle özdeşleşen saltbae (Tuzlama) hareketini Kolombiyalı şarkıcıyla yaptı. Instagram'dan 15 milyon takipçisi bulunan Gökçe o anları sosyal medyadan da yayınladı. J Balvin'in ise 23 milyon takipçisi var.

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Nusret, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'da oynanan Real Madrid-Liverpool Şampiyonlar Ligi Finali'ndeydi. Madrid'in 3-1'lik skorla kupaya uzandığı maç sonrası Ronaldo, Salah, Bale gibi yıldızlarla birlikte video ve fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Nusret, Sergio Ramos ile Şampiyonlar Ligi kupasını da 'tuzladı'. Twitter

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Muhammed Salah’ın sakatlanmasına sebep olan Sergio Ramos ile 'tuzlama' yapan Nusret'in bu fotoğrafı sosyal medyada bazı kullanıcılardan eleştiri aldı. Mısır gazeteleri de ülkede bir kahraman mertebesinde olan Salah’ı sakatlayan Ramos’u yerden yere vurmuştu. İşte Nusret'in müdavimi olan ve dünden bugüne fotoğraf paylaştığı ünlü isimler... Twitter

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