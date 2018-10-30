Sosyeteyi derinden sarsan olay: Lütfen yardım edin

''SAVAŞÇI OLMAK ZORUNDA KALDIM'': "İstanbul'da 17 metre yükseklikteki balkondan düştüm. Ailem, hayatta kalmak için yüzde 20 şansım olduğu bilgisine rağmen benim tarafımda durdu. Hayatta kaldım. Komadan uyandıktan sonra ameliyatlar ve yorucu tedaviler başladı. Ameliyatlar baştan ayağa uzanıyordu. Temmuzdan bu yana, yaşayabilmek için savaşacak bir savaşçı olmak zorunda kaldım. Hayatımdaki bu kavga, halam, büyükannem ve büyükbabamla ve bana koşulsuz sevgiyle destek veren bazı özel dostlara uzanıyor.