Sosyeteyi derinden sarsan olay: Lütfen yardım edin

İSTANBUL Etiler’de bir apartmanın 5’inci katından düşerek ağır yaralanan Alexandra Sabuncu tedavi için bulunduğu Küba’da yaşadıklarını anlattı. Sabuncu “Yürüyebilmek için savaşçı olmak zorunda kaldım” dedi.

Sosyeteyi derinden sarsan olay: Lütfen yardım edin

İstanbul Beşiktaş'ta bir evin 5. katından düşen ve uzun süre komada kaldıktan sonra hayata tutunan Bilgi Üniversitesi öğrencisi Alexandra Sabuncu'nun (21) tedavisi Küba'da devam ediyor. Doktorların yüzde 20 yaşama şansı vermesine rağmen mücadeleyi bırakmayan Sabuncu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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Sosyeteyi derinden sarsan olay: Lütfen yardım edin

''YAŞAMA ŞANSIM YÜZDE 20 DEMİŞLERDİ'': Bacaklarında, kollarında ve belinde ciddi kırıklar oluşan Sabuncu tedavi için Küba'ya gitti. Alexandra Sabuncu önceki günlerde sosyal medya üzerinden başına gelenleri anlatan bir paylaşımda bulundu. "Yaşama şansım yüzde 20 demişlerdi, ailem hep yanımda oldu ve şu anda Küba'da bir tesiste tedavi oluyorum" diye yazan Sabuncu şu açıklamalarda bulundu:

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Sosyeteyi derinden sarsan olay: Lütfen yardım edin

''SAVAŞÇI OLMAK ZORUNDA KALDIM'': "İstanbul'da 17 metre yükseklikteki balkondan düştüm. Ailem, hayatta kalmak için yüzde 20 şansım olduğu bilgisine rağmen benim tarafımda durdu. Hayatta kaldım. Komadan uyandıktan sonra ameliyatlar ve yorucu tedaviler başladı. Ameliyatlar baştan ayağa uzanıyordu. Temmuzdan bu yana, yaşayabilmek için savaşacak bir savaşçı olmak zorunda kaldım. Hayatımdaki bu kavga, halam, büyükannem ve büyükbabamla ve bana koşulsuz sevgiyle destek veren bazı özel dostlara uzanıyor.

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Sosyeteyi derinden sarsan olay: Lütfen yardım edin

''SON 4 AY, HER GÜN BİR SAVAŞ'': Bu süreç, yaşlı büyükannem ve büyükbabalarımı maddi olarak da zorladı ancak ileride iyileşmek için uzun bir yolumuz var. Yaşadığım fiziksel travmaya ek olarak, duygusal travma daha da kötüdür. Son 4 ay, her gün bir savaş" ifadelerini paylaştı.

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