Sosyeteyi derinden sarsan olay! 6 büyük şüphe var

Bilgi Üniversitesi Mimarlık öğrencisi Alexandra Sabuncu, misafirliğe gittiği arkadaşının Etiler’deki evinin 5. katından düştü. Arkadaşları uyuşturucu kullanıp intihara kalktığını iddia etti. Ancak ailesi inanmadı. Tesadüfen orada olan tanık, olay yerinden 3 erkeğin koşarak kaçtığını söyledi.

Sosyeteyi derinden sarsan olay! 6 büyük şüphe var

Üniversite öğrencileri Alexandra Sabuncu (21) ve Kate Rose Penso (21) geçtiğimiz cumartesi günü önce havuza gitmek için buluştu. Ardından da saat 18:30 civarı Etiler’deki arkadaşları Jason Yusuf Levi’nin (24) evine gittiler. Saat 20:45’i gösterdiğinde Sabuncu, İstanbul’un en pahalı sitelerinin bulunduğu Adnan Saygun Caddesi’ndeki kaldırımda ağır yaralı olarak yatıyordu. Genç kız hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan ameliyatlar ile hayata tutundu. Bu sırada aynı evde bulundukları söylenen arkadaşları ise karakolda ifade verdi. İfadelerinde ise Alexandra’nın aile sorunlarını olduğunu, alkol ve uyuşturucu aldıktan sonra dubleks dairenin teras katından atladığını iddia ettiler.

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Sosyeteyi derinden sarsan olay! 6 büyük şüphe var

ŞÜPHEYLE BAKIYORUZ: Vatan'dan Öge Demirkan'ın haberine göre; Kızlarının intihar haberiyle sarsılan Sabuncu ailesi, Alexandra’nın hayat dolu bir genç olduğunu ve intihar edemeyeceğini iddia ederek konunun hukuki boyutunun araştırılması için Avukat Ece Dayıoğlu’na yetki verdiler. Avukat Dayıoğlu’nun konuyu araştırmaya başlamasıyla birlikte de ortaya ailenin şüphesini artıran ayrıntılar çıktı.

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Sosyeteyi derinden sarsan olay! 6 büyük şüphe var

ALTI ŞÜPHE VAR: Yapılan araştırmada şüpheleri kuvvetlendiren ayrıntılar bulundu. Avukat Dayıoğlu tespit ettikleri karanlık noktaları şöyle açıkladı:

1) Sabuncu’nun olay yerinde yani kaldırımda çantasının bulunmasıydı. İçinde ise kişisel eşyaları bulunuyordu. Bu durum ‘Kim çantasıyla intihar eder?’ sorusunu ortaya çıkardı.

2) Genç kız, Adnan Saygun Caddesi’nde paralel yatarken bulundu. Oysa apartmandan atlayan bir kişinin caddeye dik düşmesi gerekirdi.

3) Olayın tanıkları Penson ve Levi’nin ifadelerinde de çelişki var. Perso, ‘Olay sırasında Levi’nin arkası dönük bilgisayar ile uğraşıyordu’ derken Levi ise ‘Müzik dinliyordum olayı görmedim’ diye ifade verdi.

4) Penso, olaydan sonra hemen ifade vermedi. İfadelere göre Levi, Penso’nun olay yerinden uzaklaşmasını istedi. Polis Penso’nun adına ulaştı ve olaydan tam 6 saat sonra avukat eşliğinde ifade verdi.

5) Olay cumartesi günü gerçekleşti ve Penso pazar günü yurt dışına çıktı.

6) Penso ifadesinde havuza gitmeden önce LCD adlı uyuşturucuyu kendisine Alexandra’nın verdiğini söyledi. Polis evde uyuşturucu kalıntıları buldu. Ancak ne Levi ne de Penso uyuşturucu tahlili için kan vermedi.

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Sosyeteyi derinden sarsan olay! 6 büyük şüphe var

'ÜÇ ERKEK KAÇTI': Bir görgü tanığı avukatlara ulaşarak olay yerinden üç erkeğin koşarak kaçtığını ifade etti. Avukat Ece Dayıoğlu, K.K. adlı görgü tanığının ifade vermesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunduklarını söyledi. K.K.’nın ifadesini ise şöyle anlattı: “Olay günü Alexandra terastan düştükten sonra Jason hemen yanına koştuğunu ifade etmişti. Kate ise Alexandra’nın yanına hiç inmemişti. Ancak olaya tanık olan K. K., bize ‘Olay meydana geldikten yaklaşık bir dakika sonra yaralının yanına gittim. Bilincini açık tutmak için çaba harcadım. Bu sırada 3 erkek şahıs binadan çıkarak hiçbir şey olmamış gibi koşarak uzaklaştılar’ dedi. Eğer bu doğru ise intiharı bırakın düşme olayı bile olmayabilir.”

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