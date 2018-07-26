Sosyeteyi derinden sarsan olay! 6 büyük şüphe var

ALTI ŞÜPHE VAR: Yapılan araştırmada şüpheleri kuvvetlendiren ayrıntılar bulundu. Avukat Dayıoğlu tespit ettikleri karanlık noktaları şöyle açıkladı:



1) Sabuncu’nun olay yerinde yani kaldırımda çantasının bulunmasıydı. İçinde ise kişisel eşyaları bulunuyordu. Bu durum ‘Kim çantasıyla intihar eder?’ sorusunu ortaya çıkardı.



2) Genç kız, Adnan Saygun Caddesi’nde paralel yatarken bulundu. Oysa apartmandan atlayan bir kişinin caddeye dik düşmesi gerekirdi.



3) Olayın tanıkları Penson ve Levi’nin ifadelerinde de çelişki var. Perso, ‘Olay sırasında Levi’nin arkası dönük bilgisayar ile uğraşıyordu’ derken Levi ise ‘Müzik dinliyordum olayı görmedim’ diye ifade verdi.



4) Penso, olaydan sonra hemen ifade vermedi. İfadelere göre Levi, Penso’nun olay yerinden uzaklaşmasını istedi. Polis Penso’nun adına ulaştı ve olaydan tam 6 saat sonra avukat eşliğinde ifade verdi.



5) Olay cumartesi günü gerçekleşti ve Penso pazar günü yurt dışına çıktı.



6) Penso ifadesinde havuza gitmeden önce LCD adlı uyuşturucuyu kendisine Alexandra’nın verdiğini söyledi. Polis evde uyuşturucu kalıntıları buldu. Ancak ne Levi ne de Penso uyuşturucu tahlili için kan vermedi.



