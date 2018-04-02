Sosyetede büyük şok! Eşi tek celsede boşadı Amerika'ya kaçtı

Ünlülerin evlerini dekore eden Ülkem Güçsav, geçtiğimiz hafta iş adamı eşinden boşanmıştı. Boşanmanın ardından Ülkem Güçsav'ın piyasaya 20 milyon liraya yakın borcunun bulunduğu Borç ödenmeyip eve haciz gelince ortalık karıştı. Eşi Süha Güçsav, tek celsede eşi Ülkem Güçsav'dan boşandı.

Sosyetede büyük şok! Eşi tek celsede boşadı Amerika'ya kaçtı

Sabah yazarı Bülent Cankurt, sosyetede yaşanan 20 milyonluk paniği köşesine taşıdı. Akfen Holding'in CEO'su Süha Güçsav'ın geçen hafta boşandığı eşi Ülkem Güçsav, iki kez intihar girişiminin ardından ABD'ye kaçtı. İstanbul sosyetesi yine büyük bir şok yaşıyor! Skandal boyutundaki son şokun baş aktörü, ünlülerin dekoratörü Ülkem Güçsav. Akfen Holding'in CEO'su Süha Güçsav ile mutlu bir evliliği ve başarılı bir iş hayatı olan Ülkem Güçsav; bir anda eşinden boşanıyor, iki kez intihar girişiminde bulunuyor, işyerine haciz geliyor, hakkında dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulunuluyor ve son olarak da Amerika'ya kaçıyor!

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Sosyetede büyük şok! Eşi tek celsede boşadı Amerika'ya kaçtı

İşte sosyetede dilden dile dolaşan Ülkem Güçsav'ın başına gelenlerin detayları... EŞİ TEK CELSEDE BOŞADI: Işıl Reçber'den Siren Ertan'a, Demet Akalın'a kadar iş, sosyete ve sanat dünyasından birçok kişinin evini dekore eden Güçsav, ne olduğunu hâlâ kimsenin bilmediği bir işe yatırım yapmak için piyasadan borç alıyor! En büyük hatası da; kulislerde 20 milyon lira civarında olduğu söylenen bu parayı alırken, bunu eşi Süha Güçsav'dan saklaması.

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Sosyetede büyük şok! Eşi tek celsede boşadı Amerika'ya kaçtı

Önceki cuma günü, Ülkem Hanım'a, piyasaya olan borçları yüzünden haciz gelince, Süha Güçsav olan bitenden haberdar oluyor. Sinirinden deliye dönen Süha Bey soluğu mahkemede alıyor ve pazartesi günü de tek celsede Ülkem Güçsav'dan boşanıyor. İşinden sonra özel hayatı da altüst olan Ülkem Hanım iki kez canına kıymak istiyor; neyse ki, ikisinde de hastaneye kaldırılıp kurtarılıyor.

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Sosyetede büyük şok! Eşi tek celsede boşadı Amerika'ya kaçtı

Bu arada Ülkem Güçsav'dan 20 milyona yakın parayı alamadıklarını belirten alacaklılar, tahsilat için icra müdürlüğüne başvurmuş. Alacaklılar, dolandırıldıklarını iddia ederek suç duyurusunda bulunmuş ve savcılık Ülkem Hanım hakkında soruşturma başlatmış.

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