Sosyete şokta! İntiharın ardından bakın ne çıktı

ABD'nin Florida eyaletinden geçen gün Türkiye'ye gelen Türk asıllı John Sabuncu'nun kızı model Alexandra Sabuncu, arkadaşları ile Taksim'de önceki gün buluştu. Burada bir süre eğlendikten sonra iki arkadaşı ile birlikte onların Etiler'deki evine geçti. İddiaya göre önce akşam yemek yediler, ardından da alkol almaya başladılar. Bu sırada Sabuncu camın kenarına geldi ve alkolün etkisiyle dengesini kaybedip 5'inci kattan düşmüştü. 21 yaşındaki model Alexandra Sabuncu'nun, intihar ettiği ortaya çıktı.
ÜZÜCÜ BİR HAYAT HİKAYESİ VAR: Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un, bugünkü köşesinde genç modelin neden intihar ettiğinin sebebini yazdı. İşte Cankurt'un "model Alexandra Sabuncu'nun İntiharının Ardındaki Büyük Dram" başlıklı yazısı şöyle: "Henüz 21 yaşındaki model Alexandra Sabuncu'nun, arkadaşları ile eğlendikleri evin beşinci katından düşüp ağır yaralandığını duyunca çok üzülmüştüm! Birkaç kişiyle konuşunca üzüntüm daha da arttı. Çünkü düşmediği, alkol ve uyuşturucu aldıktan sonra intihar ettiği konuşulan Alexandra'nın üzücü bir hayat hikayesi var.
BABA HAPİSTE ANNE FİRARDA: Bodrum'daki Sabuncu Villaları'nın sahibi Ajda Sabuncu'nun yeğeni olan Alexandra'nın babası uyuşturucudan hapisteymiş, annesi de ortalarda yokmuş! Maçakızı'nın sahibi Sahir Erozan ile ünlü mimar Murat Tabanlıoğlu'nun himayelerine aldığını öğrendiğim Alexandra, aile sorunları yüzünden maalesef bunalımdaymış!
KIRILMADIK YERİ KALMAMIŞ: Hemen hastaneye kaldırılan, neredeyse kırılmadık kemiği kalmayan ve iç organları büyük zarar gören Alexandra'nın yaşaması büyük mucize. Yoğun bakımda tutulan Alexandra'nın önceki gün ameliyata alındığını öğrendim. Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu, saatler süren operasyonda Alexandra'nın omuriliğindeki üç kırığı, dirsek ve kalçasındaki kırıkları onarmış ve yapay topuk yapmış.
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