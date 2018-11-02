Sosyete güzeli Süreyya Yalçın'ın eşine aldığı tır ve yavru aslanlar kiralık çıktı!

2008’de vefat eden, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş adamı Faruk Yalçın’ın kızı Süreyya Yalçın, 2 yıllık eşi için Miami’deki yeni malikanelerinde sürpriz parti vermişti. Süreyya Yalçın'ın aldığı aslanlar ver tır ise gündeme bomba gibi düşmüştü.

Sosyete güzeli Süreyya Yalçın'ın eşine aldığı tır ve yavru aslanlar kiralık çıktı!

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, geçtiğimiz gün eşine hediye ettiği öne sürülen 2 yavru aslan ve kocaman bir tır için bomba bir iddia ortaya atıldı. Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Süreyya Yalçın'ın aldığı aslanların kiralık, tırın ise eski olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

114
Sosyete güzeli Süreyya Yalçın'ın eşine aldığı tır ve yavru aslanlar kiralık çıktı!

Cankurt, "İkoncan Süreyya Yalçın'ın, üçüncü eşi Ozan Baran'ın 42'nci doğum günü için kesenin ağzını açıp Miami'deki malikanesinde şaşaalı bir doğum günü partisi verdiği haberlerini okumuşsunuzdur. Süreyya Yalçın'ın, doğum günü hediyesi olarak eşine TIR aldığı, arkadaşlarının ise iki aslan hediye ettiğini okuyunca ağzım açık kalmıştı...

214
Sosyete güzeli Süreyya Yalçın'ın eşine aldığı tır ve yavru aslanlar kiralık çıktı!

O TIR GEÇEN SENEDEN KALMA Fakat bir hafta geçmeden, hediye TIR'ın eski olduğu, hatta geçen Haziran'da Ozan Bey'in aynı TIR'la fotoğrafının olduğu ortaya çıktı. TIR'dan sonra Ozan Bey'e hediye edilen yavru aslanların da yalan olduğunu öğrendim. Meğer aslanlar, doğum günü partisinde 'hediye geldi' diye gösterilmek üzere bir günlüğüne kiralanmış. Zaten ertesi gün gelip aslanları geri almışlar.

314
Sosyete güzeli Süreyya Yalçın'ın eşine aldığı tır ve yavru aslanlar kiralık çıktı!

BU KADAR YALANA NE GEREK VAR? Miami'de havalı bir doğum günü partisi yaptığını göstermek için bu kadar yalan dolana ne gerek var anlamadım doğrusu.

414
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro