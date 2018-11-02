Sosyete güzeli Süreyya Yalçın'ın eşine aldığı tır ve yavru aslanlar kiralık çıktı!

2008’de vefat eden, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş adamı Faruk Yalçın’ın kızı Süreyya Yalçın, 2 yıllık eşi için Miami’deki yeni malikanelerinde sürpriz parti vermişti. Süreyya Yalçın'ın aldığı aslanlar ver tır ise gündeme bomba gibi düşmüştü.

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, geçtiğimiz gün eşine hediye ettiği öne sürülen 2 yavru aslan ve kocaman bir tır için bomba bir iddia ortaya atıldı. Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Süreyya Yalçın'ın aldığı aslanların kiralık, tırın ise eski olduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Twitter

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Cankurt, "İkoncan Süreyya Yalçın'ın, üçüncü eşi Ozan Baran'ın 42'nci doğum günü için kesenin ağzını açıp Miami'deki malikanesinde şaşaalı bir doğum günü partisi verdiği haberlerini okumuşsunuzdur. Süreyya Yalçın'ın, doğum günü hediyesi olarak eşine TIR aldığı, arkadaşlarının ise iki aslan hediye ettiğini okuyunca ağzım açık kalmıştı... Twitter

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O TIR GEÇEN SENEDEN KALMA Fakat bir hafta geçmeden, hediye TIR'ın eski olduğu, hatta geçen Haziran'da Ozan Bey'in aynı TIR'la fotoğrafının olduğu ortaya çıktı. TIR'dan sonra Ozan Bey'e hediye edilen yavru aslanların da yalan olduğunu öğrendim. Meğer aslanlar, doğum günü partisinde 'hediye geldi' diye gösterilmek üzere bir günlüğüne kiralanmış. Zaten ertesi gün gelip aslanları geri almışlar. Twitter

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