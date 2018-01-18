Sosyal medyayı sallayan Mehmetçik

Üs bölgesinde ayaklarının dibine roket düşen Mehmetçik önce havalanan helikopterinin durumunu sordu. Sosyal medyada hızla yayılan olayın videosuna yapılan yorumlarda ayağının dibine roket düşmesini umursamayan ve helikopteri merak eden Mehmetçiğe övgüler yağdı.

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