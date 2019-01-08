Sosyal medyayı karıştıran iddiaya bakanlıktan açıklama

Kıymayı bir bardak suya koydu ortalık karıştı! İddialara göre ünlü mağazalar zincirinden alınan kıymada gıda boyası var. Tarım ve Orman Bakanlığı ise konuyla ilgili yapılan ilk incelemede bu iddiaları yalanladı. İşte o deney ve bakanlığın konuyla ilgili açıklaması;

Sosyal medyayı karıştıran iddiaya bakanlıktan açıklama

Ünlü mağazalar zincirinden aldığı kıymanın renginden şüphelenen bir kişinin sosyal medyada yaptığı bir deney yeni bir tartışma daha yarattı. İddialara göre kıymaya kırmızı renk vermek için gıda boyası kullanılıyor.

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Sosyal medyayı karıştıran iddiaya bakanlıktan açıklama

Görüntülerde, marketten alınan kıyma bir bardak suyun içerisine konuluyor. Kıyma suyla buluştuğu anda kırmızı rengini suya bırakıyor.

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Sosyal medyayı karıştıran iddiaya bakanlıktan açıklama

Bardak karıştırıldıkça su daha da koyulaşırken içerisindeki kıyma parçacıkları ise hızla beyazlaşıyor. İşte bu görüntülerin hızla yayılması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı konuyla ilgili inceleme yapıldığını ve numunelerde söylendiği gibi gıda boyasına rastlanmadığını duyurdu. İşte yapılan o açıklama;

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Sosyal medyayı karıştıran iddiaya bakanlıktan açıklama

“Gerek sosyal medyada gerekse bazı basın yayın organlarında yer alan “Hileli Kıyma” iddiaları üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. Söz konusu iddialar üzerine Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerince derhal harekete geçilmiş, haberlere konu edilen satış noktalarından bahsi geçen ürün grubu ile ilgili numune alma işlemi gerçekleştirilmiştir.Rutin olarak yapılmakta olan gıda kontrol ve denetim çalışmalarına ek olarak toplanan bu numuneler, Bakanlığımız laboratuvarlarında analiz için işleme alınmıştır.
İlk analiz sonucuna göre, ‘kıymada boya kullanıldığı’ bulgusuna rastlanılmamıştır. Ayrıca 9 ilde kıyma ve kuşbaşı üretimi yapan 10 et parçalama tesisinden ve Türkiye genelinde 33 ildeki satış noktalarından numune alınmış olup analiz için laboratuvarlara gönderilmiştir. Çıkacak olan detaylı laboratuvar analiz sonuçları da kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır.

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