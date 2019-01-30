Sosyal medyayı ayağa kaldıran işkence

Sosyal medyada yer alan bir video hayvan sevenleri ayağa kaldırdı. Görüntülerde bir iş yeri sahibi elindeki sopayla iki kediye vurduğu görülüyor.

Twitter'da yayınlanan video kısa sürede yüzbinlerce kişi tarafından izlenirken, binlerce kişi tarafından da paylaşıldı. Görüntülerde, üst üste darbe alan kedinin hareket edemediği, öylece kaldığı görülüyor.

SOPAYLA DÜŞÜRDÜ, VURMAYA DEVAM ETTİ

Felç olduğu tahmin edilen kedi, çatıdan sopanın yardımıyla düşürülürken işkence yerde de devam ediyor. Kendini bilmez iş yeri sahibi, bu kez de hareketsiz kalan kediye yerde vurmayı sürdürüyor.

İşte binlerce kişinin tepkisine neden olan o işkence;