Sosyal medyanın karanlık yüzünü itiraf etti

Antrenör ve pilates eğitmeni Amanda Lee, Instagram fenomeni olmanın olumlu ve olumsuz yanlarından bahsetti.

Sosyal medyanın karanlık yüzünü itiraf etti

Antrenör ve pilates eğitmeni Amanda Lee, Instagram hesabı sayesinde para kazanan internet ünlülerinden. 12 milyon takipçisi bulunan Lee, Cosmopolitan dergisine verdiği röportajda, Instagram fenomeni olmanın olumlu ve olumsuz yanlarından bahsetti.

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Sosyal medyanın karanlık yüzünü itiraf etti

''KENDİME GÜVENMEK İSTİYORUM'': Lee,“Bu kadar çok takipçim olduktan sonra, durup bir şeyleri yeniden değerlendirdim ve kendime 'bu gerçekten ben miyim?' diye sordum. Ruh sağlığım için, sürekli mükemmel olmaya çalışmak istemiyorum. Sürekli çaba harcamaya gerek kalmadan, kendime güvenmek istiyorum." dedi.

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Sosyal medyanın karanlık yüzünü itiraf etti

''SEKSİ BİR MARKA OLUŞTURMA ÇABASINA GİRDİM'': Amanda Lee, “Ben her zaman göz önünde olmak istedim. İnsanların yaptığı yorumlar yüzünden sürekli kıvrımlı vücudumu ön plana çıkaran, seksi bir marka oluşturma çabasına girdim." ifadelerini kullandı.

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Sosyal medyanın karanlık yüzünü itiraf etti

FOTOĞRAF SEÇİMİNE ÖZEN GÖSTERİYOR: Fotoğraf seçimine özen gösterdiğini belirten Amanda Lee, ''Instagramda bir fotoğraf paylaşmak için yüzlerce fotoğraf çektirdiğini ve arasından birini seçtikten sonra da saatlerce düzenlemesiyle uğraşıyorum.'' dedi.

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