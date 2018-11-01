Sosyal medyanın gündemine oturan film: Ne mutlu Türküm diyene

Bursa’nın İznik ilçesindeki, İznik Anadolu Lisesi’ne ait bir tanıtım filmi sosyal medyada gündem oldu.

Okul Müdürü İlhami Bıçak tarafından, Cumhuriyetin 95. yılına özel hazırlatılan film kısa sürede izlenme rekoru kırdı. Anadolu Lisesinin tanıtım videosunda cumhuriyetin 95. yılı kutlandı. “Ne mutlu Türküm” vurgusu yapılan videoda Atatürk’te ön plana çıkarıldı. . Okulun faaliyetlerinin anlatıldığı videodaki görüntüler, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Video’nun sonunda öğrenciler, okulun bahçesinde Atatürk portresi ve Türk bayrağı açarak, Türkiye haritası çizdiler.