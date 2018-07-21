Sosyal medyanın gazabına uğrayıp estetik yaptıran 9 ünlü isim!

Sosyal medyada eğer popüler bir kimliğe sahipseniz sahip olduğunuz en ufak 'sözde' bir kusur ağır eleştirilerin odağı olabilir. Bu eleştirileri dikkate alıp kusurunuzu düzelttiğiniz sansanız bile bu sefer de başka kusurlarınızın eleştirilmesinden kurtulamazsınız.

Sosyal medyanın gazabına uğrayıp estetik yaptıran 9 ünlü isim!

Sosyal medya iyiliğin de kötülüğün de tam merkezde yer aldığı bir platform. Bir yandan "beden olumlama", "positive vibes" derken diğer yandan birbirinin en ufak fiziksel kusurunu acımasızca eleştiren bir kitleye sahip. Eğer bu ortamda biraz popülerseniz sahip olduğunu en ufak fiziksel kusurlar sebebiyle çok ağır eleştiriler almanız neredeyse kaçınılmaz. İşte bu durumu bizzat tecrübe eden eleştiriler doğrultusunda kendisini değiştiren ama yine de yaranamayan ünlüleri sizler için derledik.

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Sosyal medyanın gazabına uğrayıp estetik yaptıran 9 ünlü isim!

1- KYLİE JENNER: O sosyal medya zorbalığıyla değişimin ilk ya da en ünlü örneği. Henüz 14-15 yaşındayken ona "ailenin en çirkini sensin", "dudakların yok", "Kendall senden daha güzel" gibi yorumlar yapılıyordu. O da çareyi önce dudaklarını, sonra genel görüntüsünü tamamen değiştirmekte buldu. Peki kötü yorumlar yok oldu mu? Hayır. Bu kez de "doğallığını mahvettin", "40 yaşında duruyorsun" gibi yorumlar gelmeye başladı. Yani Kylie Jenner insanları memnun etmenin mümkün olmadığının canlı kanıtı oldu.

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Sosyal medyanın gazabına uğrayıp estetik yaptıran 9 ünlü isim!

2- ZEYNEP ALKAN: Zeynep Alkan'ın göğüs ölçüleri bir dönem herkese dert olmuştu. 'Göğüsün yok', 'Çok kötü duruyor' vb. yorumlara her zaman yerinde cevaplar veren Zeynep Alkan sonunda dayanamayıp silikon taktırdı.

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Sosyal medyanın gazabına uğrayıp estetik yaptıran 9 ünlü isim!

Ancak şimdi de silikonları eleştiriliyor, simetrileri tartışılıyor. Yani Kylie Jenner'da olan durumun aynısı.

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