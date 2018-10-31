Sosyal medyanın fenomen çifti uçurumdan düşerek feci şekilde can verdi!

CESETLERİ YENİ BULUNDU! ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Yosemite Ulusal Parkı’nın gezmeye giden sosyal medya fenomeni çift, uçurumdan düşerek yaşamını kaybetti. Vishnu Viswanath (29) ve Meenakshi Moorthy (30) isimli çiftin yaklaşık bir hafta önce parkı ziyaret ettiği ancak çiftin cesetlerinin yeni bulunduğu ifade edildi.

Sosyal medya hesaplarında sürekli paylaşım yapan çiftin 18 bin takipçisi bulunuyordu. Fenomen çiftin Hindistan vatandaşı olduğu ama ABD’de yaşadığı da kaydedildi. "Holidays and Happly Ever After" (Tatiller ve Mutlu Sonlar) isimli bir blog sayfası ve sosyal medya mecralarında da çok sayıda takipçileri olan çift, daha önce de benzer coğrafyalarda çektikleri tehlikeli pozları paylaşmıştı.