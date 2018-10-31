Sosyal medyanın fenomen çifti feci şekilde can verdi!

HİNDİSTAN vatandaşı olan ancak ABD'de yaşamlarını sürdüren çift, dünyayı gezerek çekindikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak fenomen haline gelmişlerdi. Çift, geçtiğimiz hafta Kaliforniya eyaletinde bir parkı ziyaret ederken uçurumdan düşerek feci şekilde can verdi.

Sosyal medyanın fenomen çifti feci şekilde can verdi!

CESETLERİ BİR HAFTA SONRA BULUNDU! ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Yosemite Ulusal Parkı’nın gezmeye giden sosyal medya fenomeni çift, uçurumdan düşerek yaşamını kaybetti. Vishnu Viswanath (29) ve Meenakshi Moorthy (30) isimli çiftin yaklaşık bir hafta önce parkı ziyaret ettiği ancak çiftin cesetlerinin yeni bulunduğu ifade edildi.

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Sosyal medyanın fenomen çifti feci şekilde can verdi!

Sosyal medya hesaplarında sürekli paylaşım yapan çiftin 18 bin takipçisi bulunuyordu. Fenomen çiftin Hindistan vatandaşı olduğu ama ABD’de yaşadığı da kaydedildi. "Holidays and Happly Ever After" (Tatiller ve Mutlu Sonlar) isimli bir blog sayfası ve sosyal medya mecralarında da çok sayıda takipçileri olan çift, daha önce de benzer coğrafyalarda çektikleri tehlikeli pozları paylaşmıştı.

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Sosyal medyanın fenomen çifti feci şekilde can verdi!

Gezgin çiftin ölüm haberi tüm dünya basınına bomba gibi düşerken çiftin, sosyal medya hesabı Instagram'daki takipçi sayısı gittikçe artıyor.

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Sosyal medyanın fenomen çifti feci şekilde can verdi!

NASIL OLDU? ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Yosemite Ulusal Parkı’nı ziyaret eden bir çiftin parkın içindeki popüler noktalardan olan Taft Point isimli uçurumdan düşerek öldüğü aktarıldı.

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