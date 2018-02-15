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Sosyal medyadan yayıldı sitesi kilitlendi

Sosyal medyadan yayıldı sitesi kilitlendi

Sosyal medyadan sevgililer günü için yapılan çağrı karşılık buldu, yüzbinler Mehmetçik Vakfına bağışta bulundu.

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Eklenme Tarihi: 14-02-2018 20:34 - Güncelleme: 15-02-2018 00:25

Türkiye’nin Afrin’deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nın 26’ncı gününde, binlerce vatandaş Mehmetçik Vakfı’na bağış yaptı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medyada hızla yayılan “Bu yıl hediyeler Mehmetçiğe” kampanyası nedeniyle Vakfın internet sitesi de yoğunluktan dolayı kilitlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nın 26’ncı gününde, Mehmetçik Vakfı’nın sitesi yoğunluktan dolayı kilitlendi.

BAĞIŞ YAPMAK İSTEYENLER 2582’YE MESAJ ATABİLİR

Mehmetçik Vakfı tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Şehit ve gazi Mehmetçik ailelerine destek, çocuklarının geleceğine umut olmak için Mehmetçik yazıp 2582'ye SMS atarak 10 TL bağışta bulunabilirsiniz. http://www.mehmetcik.org.tr ’den nakit olarak ve banka şubelerinden yapacağınız bağışlarla da Mehmetçik Vakfı’na destek olabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • osmancık 14 Şubat 2018 20:54 Az veren candan, çok veren maldan.

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