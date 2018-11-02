Sosyal medyadaki o fotoğraf bakanı ağlatmış

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat Kalkanı sürecinde asparagas haberler yapıldığını söyleyerek bazı haberlerin kendilerini ağlattığını söyledi. Türkiye'nin güneyinde terör koridoruna asla müsaade etmeyeceklerini belirten Akar, İdlib'in kendileri için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda soruları cevapladı. Donarak şehit olan askerlere ilişkin idari adli soruşturma yapıldığını söyleyen Akar, ihmal halinde gereğinin yapılacağını kaydetti.

Komisyon üyelerine F-35 uçaklarıyla ilgili süreç hakkında da bilgi veren Bakan Akar, Türkiye'nin projeye 900 milyon dolar yatırdığını ve ortaklığın parçası olduğunu ifade etti. Akar, sürecin devam ettiğini ve herşeyin planlandığı gibi gittiğini kaydetti.

"TÜRKİYE’NİN GÜNEYİNDE KORİDORA ASLA İZİN VERMEYİZ"

Hulusi Akar, Türkiye'nin güneyinde (PKK/YPG'yi kastederek) koridora asla izin vermeyeceklerini kaydederek şöyle konuştu:

"Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde koridora asla izin vermeyeceğiz. Ölürsem şehit olursam, muhataplarımıza gayri resmi her türlü söylüyoruz. Herkes yalan yanlış hesap yapıyor. Baştan bilin ona göre hesap yapın. Irakı'n, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Söz verildiğini tüm bunlara rağmen devlet sabrıyla münasabetlerimizi sürdürüyoruz.

"İDLİB BİZİM İÇİN HAYATİ SORUN"

İdlib bizim için hayati sorun. 4 milyon Suriyeli kardeşimiz Türkiye'ye gelirse gelmeye kalkarsa almamak diye bir şey yok. İnsansınız, biz daha o seviyeye modern seviyeye gelemedik. Tel örgü dışında bırakamıyoruz. İçeride zaten 3.5 milyonu misafir etmekten dolayı sıkıntı var. Avrupa'nın verdiği paranın esamesi okunmuyor. Olmazsa olmazımız 'rejim saldırı ederse tavrımızı ortaya koyacağız' dedik. 15 kilometrelik koridor belirlendi. Radikal gruplar, kökten gelen grup var, Özgür Suriye Ordusu dediğimiz ılımlı bir başka grup var. Ilımlılar vasıtasıyla bu çalışmalar yapıldı. MİT elemanları çok ciddi fedakarlık yaparak ikna süreci, izah süreci yapıldı bu noktaya gelindi. İdlib'deki süreç, resmi olarak tamamlandı diyoruz ama süreklilik arz eden çalışmalar. Bu anlaşmayı sürdürmek için gayret gösterdiğimizi Rus müttfeklerimizle resmi, gayri resmi açıklamalar sürüyor. İdlib'de faaliyetlerimiz bu çerçevede sürüyor.

"UÇAKLARLA, TIR'LARLA SİLAH GELDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Uçaklarla, TIR'larla silah geldiğini görüyoruz ama münasebetler var. Herşeyi yakıp yıkmak, o zaman herkes bekar kalırdı. Sınırları söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Rusya'ya biz izin vermedik. Deniz üssü hava üssü kurmadı, genel dengeleri görüyorsunuz. İdlib'de ağır silahlar ılımlı Suriye ordusunun elinde, Özgür Suriye ordusunun elinde, bunu Rusya ile paylaşıyoruz. Hereddütleri yok.

"ASPARAGAS HABERLER YAPILIYOR"

Fırat Kalkanında bir hava harekatı yaptık. Sosyal medyada ölen çocuklar ortaya kondu, donduk. Ben, Genelkurmay Başkanı, kara, deniz, hava kuvvetleri komutanı ağladık. Sonra fake (sahte) olduğu ortaya çıktı. Bu konuda asparagas haberler yapılıyor.

"1 PİLOT, 5 PİLOTUN İŞİNİ YAPIYOR, GIKI ÇIKMIYOR"

FETÖ konusundan, TSK'dan 15 bin personel ihraç edilmiş durumda. Bu mücadele devam ediyor. Yeni bilgi belge çıktığı takdirde tereddütsüz yapılması gereken işlem yapılıyor. OHAL Komisyonu tarafından suçsuzluğuna kanaat getirilirse TSK’ya dönüyorlar. FETÖ içimizden temizlendikten sonra kalan personelin birbirine güvenmesiyle fedakarlıkla yapıyor. Bir pilot, 5 pilotun işini yapmasına rağmen gıkı çıkmıyor bunu bilin. Emir komuta zincirinde kesinlikle sıkıntı yok, ne kadar şükretsek azdır."