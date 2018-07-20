Sosyal medyadaki iğrençliği arkadaşı ortaya çıkardı

Servis şoförü 36 yaşındaki L. M.'ye iddiaya göre 18 Temmuz günü sabah saatlerinde facebook hesabına bir kadın arkadaşlık isteği gönderdi, isteği kabul eden adam konuşma yapmaya başladı.

Habertürk'ten Arzu Kaya ve Nihat Uludağ'ın aktardığına göre, karşıdaki kişinin 13 yaşında olduğunu söylemesine rağmen "Yaşının önemi yoktur fark etmez" diyerek gün boyunca cinsel içerikli görüşen L. M., telefon numarası istedi.

Karşı tarafın telefon numarası olmadığını söyleyip buluşma yeri vermesi üzerine L. M. akşam saatlerinde Kartal'daki ormanlık alana gitti. Olay yerinde sosyal medya üzerinden konuştuğu kişi yoktu ve sivil polisler kendisine kimlik gösterip yanına çağırdı. Daha sonra kalabalık bir grup .M.'ye saldırdı ve evli olan servis şoförü darp nedeniyle şikayetçi oldu.

ARKADAŞI SAHTE HESAPLA KONUŞTU Olayla ilgili ifadesi alınan B. M.Ş., arkadaşı olan L.M.'nin küçük yaştaki çocuklara karşı cinsel zaafını bildiğini, herhangi birine zarar vermemesi için sahte facebook hesabı açarak onunla görüştüğünü söyledi. Yakalanması için de böyle bir yola başvurduğunu dile getirdi. Olay yerinde çıkan kavga nedeniyle de L. M.'den şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi.