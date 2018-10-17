Sosyal medyada "zamları geri alın" kampanyası başlatıldı

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik tablonun beraberinde getirdiği zamlar, gündemin önemli başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.

Sosyal medyada

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik tablonun beraberinde getirdiği zamlar, gündemin önemli başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Döviz kurundaki gerilemeye karşın, aynı seviyede kalan fiyatlar tepkilerin odağında.

110
Sosyal medyada

Bu yükseliş sırasında birçok ürün yüzde 50'lere varan oranlarda zamlandı. Hükümetin kur fırsatçılarına karşı aldığı sert önlemlerle birlikte bu biraz geri çekilse de hala 1 Ağustos'a göre çok yüksek.

210
Sosyal medyada

Hal böyle olunca vatandaş kur artışı bahanesi ile etiketlere gelen zamlardan büyük oranda düşüş bekliyor. Ancak bu zamların geri alınması yönünde şu ana kadar TOBB ve Hükümet eliyle yürütülen yüzde 10 kampanyası dışında olumlu bir adım gelmiş değil. Bunun üzerine sosyal medyada vatandaşlar, #DolarDüştüZamlarıGeriAlın kampanyası başlattı.

310
Sosyal medyada

Kampanya çok kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılarak trendlere oturdu. İşte sosyal medyada #DolarDüştüZamlarıGeriAlın diyen vatandaşlardan bazı örnekler...

410
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro