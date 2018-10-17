Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik tablonun beraberinde getirdiği zamlar, gündemin önemli başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Döviz kurundaki gerilemeye karşın, aynı seviyede kalan fiyatlar tepkilerin odağında.
Bu yükseliş sırasında birçok ürün yüzde 50'lere varan oranlarda zamlandı. Hükümetin kur fırsatçılarına karşı aldığı sert önlemlerle birlikte bu biraz geri çekilse de hala 1 Ağustos'a göre çok yüksek.
Hal böyle olunca vatandaş kur artışı bahanesi ile etiketlere gelen zamlardan büyük oranda düşüş bekliyor. Ancak bu zamların geri alınması yönünde şu ana kadar TOBB ve Hükümet eliyle yürütülen yüzde 10 kampanyası dışında olumlu bir adım gelmiş değil. Bunun üzerine sosyal medyada vatandaşlar, #DolarDüştüZamlarıGeriAlın kampanyası başlattı.
Kampanya çok kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılarak trendlere oturdu. İşte sosyal medyada #DolarDüştüZamlarıGeriAlın diyen vatandaşlardan bazı örnekler...
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