Hal böyle olunca vatandaş kur artışı bahanesi ile etiketlere gelen zamlardan büyük oranda düşüş bekliyor. Ancak bu zamların geri alınması yönünde şu ana kadar TOBB ve Hükümet eliyle yürütülen yüzde 10 kampanyası dışında olumlu bir adım gelmiş değil. Bunun üzerine sosyal medyada vatandaşlar, #DolarDüştüZamlarıGeriAlın kampanyası başlattı.