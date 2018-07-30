Sosyal medyada infial yarattı! İnsan-domuz çiftleşmesi...

Sosyal medya da bir anda yayılan bu fotoğraflar, görenleri şoke etti. Her şey Facebook üzerinden yayılan bu canlının fotoğrafları ve videoları ile başladı. İnsan domuz çiftleşmesinin bir ürünü olduğu iddia edilen canlının görüntüleri kısa sürede yayıldı.