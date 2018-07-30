Sosyal medyada infial yarattı! İnsan-domuz çiftleşmesi...

Sosyal medya da bir anda yayılan bu fotoğraflar, görenleri şoke etti. Her şey Facebook üzerinden yayılan bu canlının fotoğrafları ve videoları ile başladı. İnsan domuz çiftleşmesinin bir ürünü olduğu iddia edilen canlının görüntüleri kısa sürede yayıldı.

Sosyal medyada infial yarattı! İnsan-domuz çiftleşmesi...

Sosyal medya da bir anda yayılan bu fotoğraflar, görenleri şoke etti. Her şey Facebook üzerinden yayılan bu canlının fotoğrafları ve videoları ile başladı. İnsan domuz çiftleşmesinin bir ürünü olduğu iddia edilen canlının görüntüleri kısa sürede yayıldı.

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Sosyal medyada infial yarattı! İnsan-domuz çiftleşmesi...

Hayli ürkütücü görünen canlı, aynı zamanda harekette ediyordu. Bilim-kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünen canlının gerçekliği ise merak konusuydu. Gerçek olmasına gerçeykti ancak gerçekliği beklenenden biraz daha farklıydı.

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Sosyal medyada infial yarattı! İnsan-domuz çiftleşmesi...

SADECE PLASTİK BİR BEBEK; Sosyal medyada yayılan bu görüntüler Maganuco Laira adlı bir sanatçının ürünü. Gerçekliğe son derece yakın eserler üreten Laira, iyi bir reklam taktiği ile bir anda sosyal medyanın gündemine düşmüş oldu.

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Sosyal medyada infial yarattı! İnsan-domuz çiftleşmesi...

Silikon biblo ve oyuncak sanatçısı olan Maganuco Laira, ürünlerin, Etsy adlı site üzerinden meraklılılarıyla buluşturuyor.

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