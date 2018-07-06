Sosyal medyada ifşa ettiler! Kan lekeleri kirli banyo...

Bu otelin bir odası gecelik 30 pound (183 TL) . Otel yönetimi, otellerinin ucuz ama iyi olduğu konusunda ısrarcı. Odalar da yatak ve banyo var. Pencere ve eşyalar ise odadan odaya değişiklik gösteriyor. Ancak otelde kalanların yaptığı paylaşımlar ortada...

