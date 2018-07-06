Sosyal medyada ifşa ettiler! Kan lekeleri kirli banyo...

Kan lekeleri, kirli banyolar ve bozuk eşyalar… Ziyaretçileri tarafından İngiltere'nin en iğrenç otelini olarak adlandırılan yerden paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada infial yarattı. Fotoğraflar böyleyse gerçeğini görmek yürek ister.
İngiltere'nin en iğrenç oteli Birmingham’da yer alıyor. Otelin adı The Birmingham Best Inn. Adında geçen “Best” yani “En iyi”, belki de ilk açıldığı dönemde geçerliydi. Artık, misafirleri oranın en kötü ve iğrenç yer olduğunu söylüyor. Temiz olan bir yeri bulmak zor.
Bu otelin bir odası gecelik 30 pound (183 TL) . Otel yönetimi, otellerinin ucuz ama iyi olduğu konusunda ısrarcı. Odalar da yatak ve banyo var. Pencere ve eşyalar ise odadan odaya değişiklik gösteriyor. Ancak otelde kalanların yaptığı paylaşımlar ortada...
Duvar kağıtları tamamen 1990’lara ait, tıpkı eşyalar gibi. Onca yıldır orada bulunmaktan duvar kağıtları sökülmeye bile başlamış.
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