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Sosyal medyada gördü şoke oldu! Teyzesi kocasına kaçmış

Sosyal medyada gördü şoke oldu! Teyzesi kocasına kaçmış

Adana’da yaşayan 2 kez evlenip ayrılan, 27 yaşındaki 2 çocuk annesi Gülsüm Ç., 21 yaşındaki yeğeni Sevgi S.’nin, Bandırma’da yaşayan eşine kaçtı.

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 08:43 - Güncelleme: 24-04-2018 08:43

Daha önce damat-kaynana aşkını ve kayınpederin damadına olan ilgisi haberlere konu olmuştu. Bu kez de 'teyzem kocama kaçmış' başlıklı haber üçüncü sayfalarda yerini aldı.

Adana'da yaşayan 21 yaşındaki Sevgi S., bir yıl önce bir yemek şirketinde şoför olarak çalışan Emrah S. (27) ile evlendi. Balıkesir'in Bandırma ilçesine gelin giden Sevgi S., bir süre önce eşiyle tartışıp Adana'ya döndü. Ancak bu arada "Anne yarısı" olarak bilinen teyzesinden hiç ummadığı bir darbe geldi.

'BİZ MUTLUYUZ SEN KENDİNE YAN'
Başından iki evlilik geçen 2 çocuk annesi Gülsüm Ç. (27), yeğeninin eşiyle kaçtı. Sosyal medyada eşiyle teyzesinin birlikte fotoğrafını gören Sevgi S. şoke oldu. Teyzesini ve eşini arayan genç kadın, "Biz mutluyuz. Sen kendine yan" cevabını alınca yıkıldı.

'ONLARI SÜRÜNDÜRECEĞİM'
Son dönemde eşinin tuhaf hareketlerine tanık olduğunu söyleyen Sevgi S., "Ben Adana'ya geldikten sonra teyzem harekete geçmiş ve kocama kaçmış. Bu nasıl bir teyze? Teyzem bir de utanmadan bana , 'Biz birimizi seviyoruz' diyor. Ama kesinlikle boşanmayacağım. Onları süründüreceğim" dedi.

'KIZIMIN KOCASINI ELİNDEN ALDI'
Anne ise, "Kardeşim evlilik vaadiyle birkaç kişiyi dolandırdı. En son kızımın kocasını elinden aldı. Yaptığı utanç verici" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 24 Nisan 2018 09:44 Günümüz de kadınlar iyi değişti ne yapacaklarını şaşırdılar yapacak bir şey yok zaten kocan dan anlaşamayıp bırakıp gitmişsin boşanırsın kendi yoluna devam edersin bırak teyzeni 3 üçüncü kocayı bulmuş ve mutluymuş bu saat den sonra araların girme mutlu olurlar inşallah

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