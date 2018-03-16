Sosyal medyada fenomen olmuştu Banu Parlak müjdeyi böyle verdi

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin 7. Medya Ödülleri törenine katılan şarkıcı Banu Parlak, burada hayranlarına müjdeyi verdi.

Sosyal medyada fenomen olan ve müzik dünyasına 'Narin Yarim' adlı şarkısıyla hızlı bir giriş yapan Banu Parlak, geçtiğimiz 2017 yılında Okan Öztürk'le nikah masasına oturmuştu. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin 7. Medya Ödülleri töreninde 'En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı' ödülünü almak üzere sahneye çıkan Parlak, burada hayranlarına müjdeli haberi de verdi. Twitter

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Hamile olduğunu söyleyen genç şarkıcı, "Konuşma hazırlamıştım ama heyecandan unuttum. Hamile halde buraya koşa koşa geldim. Bu arada bunu da açıklamış olduk" dedi.



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BANU PARLAK KİMDİR? 1987 senesin dünyaya gelen Banu Parlak aslen Kastamonuludur. Sesi ve güzelliği ile dikkat çeken Banu Parlak, güçlü sesiyle de sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı oldu. Twitter

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