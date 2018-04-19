YSK Başkanı Güven, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlardaki iddialara yanıt verdi.
Güven, açıklamasında şunları kaydetti:
"Sosyal medyada, Adalet Bakanlığına hitaben İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin Sadi Güven imzalı bir yazı dolaşmaktadır. Başkanlığımızca Adalet Bakanlığına bu konuda herhangi bir yazı yazılmamıştır."
Sosyal medyada yayılan o yazıda Yüksek Seçim Kurulu'nun 24 Haziran 2018 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerine İyi Partinin katılamayacağına karar verdiği söylentisi yayılmıştı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Sosyal medyada dolaşıyordu: YSK'dan İYİ Parti açıklaması! haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER