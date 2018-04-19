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Sosyal medyada dolaşıyordu: YSK'dan İYİ Parti açıklaması!

Sosyal medyada dolaşıyordu: YSK'dan İYİ Parti açıklaması!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Sosyal medyada, Adalet Bakanlığına hitaben İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin Sadi Güven imzalı bir yazı dolaşmaktadır. Başkanlığımızca Adalet Bakanlığına bu konuda herhangi bir yazı yazılmamıştır" açıklamasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 18:34 - Güncelleme: 19-04-2018 18:34

YSK Başkanı Güven, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlardaki iddialara yanıt verdi. 

Güven, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sosyal medyada, Adalet Bakanlığına hitaben İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin Sadi Güven imzalı bir yazı dolaşmaktadır. Başkanlığımızca Adalet Bakanlığına bu konuda herhangi bir yazı yazılmamıştır."

Sosyal medyada yayılan o yazıda Yüksek Seçim Kurulu'nun 24 Haziran 2018 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerine İyi Partinin katılamayacağına karar verdiği söylentisi yayılmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • servet 19 Nisan 2018 19:49 Geçen Referandumda tartışmaların odağında olan YSK başkan ve üyeleri değiştirilerek yeni üyeler ile seçimler gerçekleştirilmeli

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