Sosyal medyada çok konuşulmuştu: Kafedeki aslanın sırrı çözüldü!

İSTANBUL'da sosyal medyada bir nargile kafede aslanın cam kafeste sergilendiği iddiaları üzerine ekipler harekete geçti. Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede hayvan rehabilitasyon merkezi olduğu ortaya çıkan mekanın gerekli izinlerinin olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada çok konuşulmuştu: Kafedeki aslanın sırrı çözüldü!

İstanbul Beykoz’da Polonezköy yolu üzerinde yer alan bir hayvan rehabilitasyon merkezinden vatandaşlar tarafından paylaşılan aslanın cam kafes içerisindeki görüntüsü kısa sürede sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

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Sosyal medyada çok konuşulmuştu: Kafedeki aslanın sırrı çözüldü!

Olayın ardından Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri ile belediye ekipleri inceleme yaptı.

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Sosyal medyada çok konuşulmuştu: Kafedeki aslanın sırrı çözüldü!

Yapılan çalışmalar sonucu hayvan rehabilitasyon merkezi olarak kurulan merkezin gerekli ruhsatlarının olduğu tespit edildi.

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Sosyal medyada çok konuşulmuştu: Kafedeki aslanın sırrı çözüldü!

Aslan Khallessi’nin gezme alanının rehabilitasyon merkezinin hemen yanında bulunan kafeye kadar uzandığı görüldü.

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