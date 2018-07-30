Sosyal medya sallandı! Bahçeli klasik aracıyla...

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin klasik aracıyla yaptığı Ankara turu sosyal medyayı salladı. MHP'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde Bahçeli şehir turunu MHP Genel Merkezi önünde tamamlıyor.

Klasik otomobillere tutkusuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ankara sokaklarını klasik bir araçla gezdiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kendi sürdüğü klasik otomobille Ankara sokaklarını gezdiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

KLASİK ARAÇ TUTKUSU Son olarak garajına 73 model bir Mercedes daha ekleyen Bahçeli, koleksiyonundaki araç sayısını 11'e çıkarmıştı.Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Merkezi'nde gazetecilerle buluşmasında günlük yaşamına ilişkin bazı detaylar paylaşan Bahçeli, yeni aldığı 73 model Mercedes'i, "O tür arabalar İstanbul'da oluyor. Kırmızı, sarı arasında bir renk. Kibar duruşu olan bir araba" sözleriyle tarif etmişti.

  • Siyaset 30 Temmuz 2018 17:05
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