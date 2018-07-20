  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVUzmanlığımızın kilit unsurları, hız, teknik beceri, tecrübe, güvenilirlik ve hassasiyet
eposta yazdır zoom+ zoom-

Sosyal medya iğrençliğine meydan dayağı

Sosyal medya iğrençliğine meydan dayağı

İstanbul'da okul servis şoförlüğü yapan 36 yaşındaki L.M. sahte sosyal medya hesabı üzerinden yaşının küçük olduğunu söylemesine rağmen bir kız çocuğuyla cinsel içerikli konuşma yaptı. Olayı duyanlar servis şoförüne meydan dayağı attı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 20-07-2018 22:30 - Güncelleme: 20-07-2018 22:30

İSTANBUL'da 36 yaşındaki servis şoförü L.M, sosyal medya üzerinden 13 yaşında olduğunu söyleyen bir kızla konuşmaya başladı. Gün içerisinde ona sürekli cinsel içerikli mesajlar gönderen L.M. onunla buluşmak isteyince buluşma yerinde kalabalık bir grupla karşılaştı. Arkadaşının açtığı sahte hesapla konuşma yaptığının farkında olmayan servis şoförü kalabalık tarafından darp edilince şikayetçi oldu.

Servis şoförü 36 yaşındaki L. M.'ye iddiaya göre 18 Temmuz günü sabah saatlerinde facebook hesabına bir kadın arkadaşlık isteği gönderdi, isteği kabul eden adam konuşma yapmaya başladı.

Habertürk'ün haberine göre karşıdaki kişinin 13 yaşında olduğunu söylemesine rağmen "Yaşının önemi yoktur fark etmez" diyerek gün boyunca cinsel içerikli görüşen L. M., telefon numarası istedi.

Karşı tarafın telefon numarası olmadığını söyleyip buluşma yeri vermesi üzerine L. M. akşam saatlerinde Kartal'daki ormanlık alana gitti. Olay yerinde sosyal medya üzerinden konuştuğu kişi yoktu ve sivil polisler kendisine kimlik gösterip yanına çağırdı. Daha sonra kalabalık bir grup .M.'ye saldırdı ve evli olan servis şoförü darp nedeniyle şikayetçi oldu.

ARKADAŞI SAHTE HESAPLA KONUŞTU

Olayla ilgili ifadesi alınan B. M.Ş., arkadaşı olan L.M.'nin küçük yaştaki çocuklara karşı cinsel zaafını bildiğini, herhangi birine zarar vermemesi için sahte facebook hesabı açarak onunla görüştüğünü söyledi. Yakalanması için de böyle bir yola başvurduğunu dile getirdi. Olay yerinde çıkan kavga nedeniyle de L. M.'den şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi.

YARALAMA SUÇUNDAN İŞLEM YAPILDI

Olayla ilgili savcılığa bilgi verilirken, mağdur çocuk veya kadın olmadığından taraflar hakkında sadece "kasten yaralama" suçundan işlem yapıldı.

GÖRÜNTÜLER İNTERNETTE

Yaşananların ardından olay yerindeki görüntüler de internete düştü. Görüntülerde "Pişmanım ağabey. Hata yaptım. Herkes hata yapar. Cahillik yaptım. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım" diyen L.M.'nin kalabalık bir grup tarafından darp edildiği görülüyor. Kalabalığın "12 yaşındaki çocuk o. Sen evlisin" diyerek de tepki gösterdiği görüntülere yansıyor. Görüntülerde L. M.'nin bir ilkokulun servis şoförlüğünü yaptığı belirtiliyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Sosyal medya iğrençliğine meydan dayağı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Yusuf Demir 20 Temmuz 2018 23:24 adamı böyle domaltırlar işte. buna ve bunun gibilere umarım ders olur.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro