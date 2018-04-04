Ruhani: Suriye'nin geleceği sadece halkını ilgilendirdirir... Suriye halkının barışa kavuşma umudu bugün daha çoktur... haberin devamı için tıklayın »
Putin: Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak kararı Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün sağlanmasından yanadır... haberin devamı için tıklayın »
Türkiye-İran-Rusya üçlü zirvesi bitti! Dünyanın izlediği zirve sonrası 3 liderden flaş açıklamalar. Canlı izleyin! haberin devamı için tıklayın »
Erdoğan: Münbiç başta olmak üzere PYD/YPG'nin kontrolündeki tüm bölgeleri güvenli hale getirene kadar durmayacağız... haberin devamı için tıklayın »
Tehlikeli maceralarını kamerayla kaydedip sosyal medya üzerindeki aboneleriyle paylaşan Faster Andü ve Pavel Smirnova’nın, Antalya’nın tarihi Kaleiçi semti yat limanı çevresindeki kayalıklarda yaptığı birbirinden tehlikeli hareketler görenleri hayrete düşürüyor. Çevredeki turistlerin ve vatandaşların şaşkın bakışları eşliğinde bölgedeki evlerin çatılarına çıkan gençler, damdan dama zıplıyor, metrelerce yükseklikte surlara tırmanıp, kayalıklar üzerinden atlayışlar gerçekleştiriyor. Zaman zaman düşme tehlikesi yaşayan gençler o anları da kameraya kaydediyor.
Binlerce abonesine yaşadıkları tehlikeli maceranın görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan gençlerin, yüz binlerce tıklanma aldığı gözlenirken, videolara yapılan ‘Edirne Kapıları’na da tırmanın', 'daha kötü şeyler olabilirdi Allah korusun', 'sizi izlerken kelime-i şehadet getirdim’ gibi yorumlar dikkat çekiyor.
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN Sosyal medya için canlarını hiçe sayıyorlar videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER