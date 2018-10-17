Sosyal medya fenomeninin korkunç sonu!

Rusya'nın ünlü bloggerlarından olan ve paylaşımlarıyla şöhrete kavuşan Olga Petrova, tutkusunun kurbanı oldu. Çektiği videolarla motor sporunu ve motor dünyasını gözler önüne seren ve bu sebeple Instagram, VKontakte ve YouTube gibi platformlarda yüzbinlerce takipçisi olan Petrova, korkunç bir kaza yaşadı