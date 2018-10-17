Sosyal medya fenomenine şok gözaltı! Beyaz Show'a katılmıştı

Sosyal medya hesaplarından dekolteli paylaşımlarıyla şarkılar söyleyip videolar çeken 23 yaşındaki Simge Barankoğlu göz altına alındı. Çektiği kısa videoların tüm Türkiye'ye yayılan ve "Yılan, korktun mu? Örümcek, Korktun mu?" akımını başlatan Simge Barankoğlu, sosyal medya hesabından, satışı yasak olan elektronik sigaraların reklamını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.