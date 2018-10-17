Sosyal medya fenomenine şok gözaltı! Beyaz Show'a katılmıştı

Sosyal medya hesaplarından dekolteli paylaşımlarıyla şarkılar söyleyip videolar çeken 23 yaşındaki Simge Barankoğlu göz altına alındı. Çektiği kısa videoların tüm Türkiye'ye yayılan ve "Yılan, korktun mu? Örümcek, Korktun mu?" akımını başlatan Simge Barankoğlu, sosyal medya hesabından, satışı yasak olan elektronik sigaraların reklamını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Takipçi sayısı hızla artan Simge Barankoğlu, gözaltına alındıktan sonra sosyal medya hesabını gizledi. Simge Barankoğlu, geçen yıl da Beyaz Show'a katılmıştı.
Sosyal medya hesabı Instagram'da yarım milyonu aşkın takipçi sayısı olan Simge Barankoğlu'nun çektiği videolar, milyonlarca izleniyor.
Göğüs dekolteli paylaşımları tepki çekse de videolarını yayınlamaya devam eden Simge Barankoğlu, 20 Aralıkta vizyona girecek olan 'Çok da Tın' filminde oynayacak.
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