Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu gözaltına alındı!

Çektiği kısa videoların tüm Türkiye'ye yayılan ve "Yılan, korktun mu? Örümcek, Korktun mu?" akımını başlatan Simge Barankoğlu, sosyal medya hesabından, satışı yasak olan elektronik sigaraların reklamını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.