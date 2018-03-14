Sosyal medya bu yazıyı konuşuyor: Vicdan yoksunu kişiler

İzmir Narlıdere’de otobüs durağına sığınan ve burayı mesken edinen bir kedi, vatandaşların “duraktaki banka oturamaması” gerekçesiyle hem belediyeye hem de muhtara şikayet edildi. Bu duruma içerleyen hayvansever Davut Sabırsız’ın durağa astığı yazı ise sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medya bu yazıyı konuşuyor: Vicdan yoksunu kişiler

İzmir’in Narlıdere ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde bulunan ‘Kaymakamlık’ ismindeki otobüs durağının sevimli misafiri kedi, sosyal medyada viral oldu. Yağmurlu günlerde durağa sığınan, bir süre sonra da durağı yuvası gibi gören kedi, vatandaşların “duraktaki banka oturamaması” gerekçesiyle belediyeye ve muhtarlığa şikayet edildi.

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Sosyal medya bu yazıyı konuşuyor: Vicdan yoksunu kişiler

Ancak belediye ve muhtarlık duyarlılık göstererek kediyi duraktan uzaklaştırmadı. Vatandaşların şikayetleri, Narlıdereli hayvanseverler tarafından duyulunca olay tepkiye yol açtı. Duruma içerleyen Davut Sabırsız isimli bir hayvansever de, masum bir kedinin kimseye zararı olmayacağını özetleyerek, maddeler halinde sıraladığı bir yazıyı durağa astı. Sabırsız, astığı yazıyı sosyal medya hesabında paylaşınca, olay kısa sürede viral oldu

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Sosyal medya bu yazıyı konuşuyor: Vicdan yoksunu kişiler

Şu anda hayvansever bir gencin durağın içerisine yaptığı barınakta yaşayan kedi, hayvanseverlerin getirdiği mama ve su ile besleniyor. Durakta otobüs bekleyen vatandaşlar ise, Davut Sabırsız’ın astığı yazıyı dikkatle okuyor, sonra da fotoğrafını çekiyor.

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Sosyal medya bu yazıyı konuşuyor: Vicdan yoksunu kişiler

Davut Sabırsız'ın durağa astığı yazıda şu ifadeler yer aldı:
"Kendinizden utanın.
Bu çevrede oturan bazı vicdan yoksunu kişiler, üstte resmi olan kediyi şikayet etmişler. Güya duraktaki banka oturuyor diye pisleniyormuş ve kendileri oturamıyorlarmış. Kendilerine vicdan sahibi insanlar adına birkaç sorumuz var.
1- Bu kedi zor şartlarda yaşamaya çalışıyor. Onun yaşamasına yardımcı olmak yerine zorlaştırmaya çalışmaktan hastalıklı bir zevk mi alıyorsunuz?

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