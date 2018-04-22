Sosyal medya bu sorularla çalkalanıyor

Sosyal medyada eğlence amaçlı dikkat ve bilgi soruları sık sık soruluyor çoğu şaşırtmalı bu sorulardan hem eğlendiriyor hem de insanların dikkatini ölçüyor

Sosyal medya bu sorularla çalkalanıyor

Sosyal medyada eğlence amaçlı dikkat ve bilgi soruları sık sık soruluyor çoğu şaşırtmalı bu sorulardan hem eğlendiriyor hem de insanların dikkatini ölçüyor işte o sorulardan bir kaç tanesi.. Sosyal medyada paylaşılan bir bulmaca, kafaları karıştırdı. 13 satır boyunca X ve Y harflerinin yer aldığı görselde toplam 5 Y harfi bulunduğu kaydediliyor. Ancak 60 saniyede hiç kimse 5 Y harfini bulamıyor.

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Sosyal medya bu sorularla çalkalanıyor

Sosyal medyada eğlence amaçlı dikkat ve bilgi soruları sık sık soruluyor çoğu şaşırtmalı bu sorulardan hem eğlendiriyor hem de insanların dikkatini ölçüyor işte o sorulardan bir kaç tanesi..Soru işaretinin olduğu bölüme alttaki sarı alandan hangisi gelmeli?

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Sosyal medya bu sorularla çalkalanıyor

Sosyal medyada eğlence amaçlı dikkat ve bilgi soruları sık sık soruluyor çoğu şaşırtmalı bu sorulardan hem eğlendiriyor hem de insanların dikkatini ölçüyor işte o sorulardan bir kaç tanesi..Geçtiğimiz günlerde İngiliz The Sun gazetesi, sosyal medyada paylaşılan bir sorunun cevabına sitesinde haber olarak yer verdi. Basit bir denklem sorusu gibi görünen probleme herkes 19 veya 26 yanıtını verdi. Oysa sorunun yanıtı farklı.

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Sosyal medya bu sorularla çalkalanıyor

Sosyal medyada eğlence amaçlı dikkat ve bilgi soruları sık sık soruluyor çoğu şaşırtmalı bu sorulardan hem eğlendiriyor hem de insanların dikkatini ölçüyor işte o sorulardan bir kaç tanesi..Bu şekli dört eşit parçaya bölün.

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