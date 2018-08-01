Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Oscarlı oyuncunun makyajsız hali...

Hollywood yıldızı 51 yaşındaki Julia Roberts, oyuncu yeğeni Emma Roberts ile kart oynarken çekilen bir fotoğrafın mağduru oldu.

Julia Roberts'ın makyajsız haliyle çekildiği bu fotoğraf hayranlarında şok etkisi yarattı. Oldukça bitkin görünen Roberts, bu pozla sınıfta kaldı. Roberts hayranları, 'Julia Roberts'ın yüzüne ne oldu?' demekten kendilerini alıkoyamadı.