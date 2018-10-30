'Sorun etme hatırlamaz!' Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı kim?

Milli Gazete yazarı Ahmet Yavuz bugünkü “Başkanın 13 yalanı!” başlıklı yazısında konunun ayrıntılarını ele aldı. Ahmet Yavuz olayı şöyle anlattı:
“Bugün size şehirlerimiz neden beton yığını halinde yaşanmaz oluyor, bunun birinci elden canlı bir hikâyesini anlatacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda Batı Karadeniz illerinde birtakım ziyaretler gerçekleştiriyor. Ziyaretlerde Erdoğan, ‘Bu niye böyle, şu niye daha bitmedi?’ şeklinde yanındaki belediye başkanına sorular soruyor. Daha sonra miting alanına gelen Erdoğan, hemen karşısında inşaat çalışması olduğunu görüyor. Belediye başkanıyla aralarında şu diyalog geçiyor:
Cumhurbaşkanı: Ne bu, ne yapılacak buraya?
Belediye başkanı: Bina yapılacak efendim.
Cumhurbaşkanı: Kaç kat olacak?
Belediye Başkanı: Efendim 5 kat olacak.
Cumhurbaşkanı: Güzel o zaman!”
Belediye başkanının yanında bulunan yardımcısı daha sonra;
-‘Efendim neden öyle dediniz, seneye burada yine mitingi olacak ve Cumhurbaşkanı, 13 katın yapılacağını görecek!’ diyor...
Belediye başkanı gayet soğukkanlıdır:
-‘Sorun etme, hatırlamaz! Seneye bir şey deriz! Gün ola harman ola!’
Muhtemelen iktidar, böyle belediye başkanlarını değiştirecek. Belki o yardımcısını, belki başkasını aday gösterecek. Ve muhtemelen yine kazanacak. Çoğunlukla da parti fark etmiyor! Bu kez, getirilen o düzgün adaylar, aynı şeyleri yapmaya başlayacak! Büyük meselemiz; toplumdaki hak, adalet, helal, haram hassasiyeti meselesidir!”
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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