'Şort'tan tahrik olup minibüste saldırmıştı! İbretlik ceza...

İstanbul Pendik’te, giydiği şort nedeniyle Asena Melisa Sağlam’ı minibüste darp eden Ercan Kızılateş’e verilen 3 yıl 4 aylık hapis cezası kesinleşti. Pakimin gerekçesi birçok davaya örnek olacak cinsten...

'Şort'tan tahrik olup minibüste saldırmıştı! İbretlik ceza...

İSTANBUL Pendik’te, giydiği şort nedeniyle üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam’a minibüste saldıran Ercan Kızılateş’e verilen 3 yıl 4 aylık hapis cezası kesinleşti. Minibüste saçını okşadığı genç kızı ardından da darp eden Kızılateş, geçen yıl haziran ayında tutuklandı. Hakkında ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ ve ‘sarkıntılık yaparak cinsel saldırı’ suçlarından 11 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

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'Şort'tan tahrik olup minibüste saldırmıştı! İbretlik ceza...

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi, ‘laik ve sosyal hukuk devletinde kimsenin başkalarının kıyafet ve tercihlerine karışma hakkının bulunmadığını’ belirtti. Bu olayın başka kadınların kıyafet ve yaşantılarına da müdahale- baskı niteliğinde olduğunu vurgulayan mahkeme, ceza verirken olayın diğer kadınlar üzerindeki etkisini de dikkate alarak üst sınırdan hüküm kurdu.

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'Şort'tan tahrik olup minibüste saldırmıştı! İbretlik ceza...

Sanığın, “Tahrik oldum” sözünün cinsel taciz olduğunu kaydeden mahkeme, saçlarına dokunarak da eylemini cinsel saldırı seviyesine çıkardığını belirtti. Kızılateş, toplam 3 yıl 4 ay hapse çarptırılıp tahliye edildi. ‘Vergi Kanunu’na muhalefet’ten hükümlü olan sanık, cezaevinden çıkamadı. Sanık avukatı, karara itiraz etti.

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'Şort'tan tahrik olup minibüste saldırmıştı! İbretlik ceza...

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, yere mahkemenin kararında usule ve esasa dair herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığına hükmetti. İtirazı reddeden üst mahkeme, cezayı onadı. Kızılateş’in ‘vergi’ cezasının yanı sıra Sağlam’a karşı eyleminden dolayı 1 yıl 3 ay daha cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikten faydalanması bekleniyor.

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