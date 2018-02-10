Sophia Thomalla, takipçilerine fena kızdı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündem yaratan Alman manken Sophia Thomalla, imla hatalarıyla alay eden takipçilerine fena kızdı. Thomalla, ‘imla nazileri’ diye nitelediği takipçilerini bloke edeceğini söyledi

Sophia Thomalla, takipçilerine fena kızdı

Ünlü sinema yıldızı Simone Thomalla’nın kızı manken Sophia Thomalla, sosyal medyadan kendisini takip edenlerle kapıştı. Bazen orta parmak işareti yapan, bazen elinde votka şişesiyle bazen de ağzında iki sigarayla çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Thomalla, şimdi de yazdığı mesajlarla gündemde. Mesajlarında yaptığı imla hatalarını eleştiren, hatta alay eden takipçilerine kızan Thomalla, kendisinin de hoşgörü sınırlarının olduğunu ve ‘imla nazileri’ olarak nitelediği takipçilerini bloke edeceğini açıkladı.

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Sophia Thomalla, takipçilerine fena kızdı

Thomalla, bloke edeceği kişilerin isimlerini de verdi. Bu mesajı yazarken de yine imla hatası yaptı ve “Ich blockieren” (Ben bloke etmek) yazdı. Takipçileri onun okuma yazmasıyla alay edince, daha da kızan Sophia Thomalla, “Başöğretmen rolü oynayan tüm imla nazilerini de bloke edeceğim” dedi. Kızdığı takipçilerine ayrıca “Dallamalar” da diyen Sophia Thomalla, bu çıkışıyla bazı takipçilerinden alkış bazılarından ise yoğun eleştiri aldı. Eleştirenler kendisinin ifade özgürlüğüyle sorunu olduğu yorumunu yaptı.

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Sophia Thomalla, takipçilerine fena kızdı

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Sophia Thomalla, takipçilerine fena kızdı

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