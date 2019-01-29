  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVBaşkent'te yeni eviniz Emlak Konut güvencesiyle
eposta yazdır zoom+ zoom-

Sony Xperia XZ4'ün kesinleşen özellikleri açığa çıktı

Sony Xperia XZ4'ün kesinleşen özellikleri açığa çıktı

Siyah, gümüş, mavi ve mor olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle birlikte piyasaya sunulması merakla beklenen Sony Xperia XZ4'ün özellikleri ortaya çıktı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 29-01-2019 11:44 - Güncelleme: 29-01-2019 11:44

MWC 2019 etkinliğinde tanıtılarak satışa sunulması beklenen Sony'nin yeni model telefonu XZ4, kalın çerçevesinden sıyrılarak alışılmışın dışında gelecek. Hem tasarım hem de teknik açıdan oldukça dikkat çeken bir telefon ile karşımıza çıkmaya hazırlanan Sony, XZ4 modelinin özellikleri belli oldu.

Shiftdelete'in haberine göre Snapdragon 855 işlemcisiyle gelecek telefon, 6 GB RAM‘a ve 128 GB dahili hafızaya sahip olacak. Ayrıca Xperia XZ4, 4400 mAh boyutundaki bataryadan güç alacak.

Paylaşılan raporda, merakla beklenen XZ4‘ün ekran özellikleri de gün yüzüne çıkartıldı. Rapora göre XZ4, 21:9 en-boy oranına sahip olan 6.5 inç büyüklüğündeki bir ekranın üzerine kurulacak.

Sadece 193 gram ağırlığında olan telefonun merakla tanıtılması bekleniyor.

İşte Sony Xperia XZ4 özellikleri
Ekran: 6.5 inç, 21:9 en boy 2K çözünürlüklü AMOLED
İşlemci ve Grafik Birimi:  Snapdragon 855 – Adreno 640
RAM: 6GB RAM
Depolama: 128 GB depolama alanı
Arka üçlü kamera: 48 MP ana kamera diğer iki kameranın özellikleri henüz bilinmiyor.
Batarya: 46.6 W Hızlı şarj + 4400 mAh
Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Sony Xperia XZ4'ün kesinleşen özellikleri açığa çıktı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • 29 Ocak 2019 12:28 4 yildir sony xperia3+ kullaniyorum.. Telefon ozellikleri saglam, amaaaaa sakin almayin cunku telefon bir dakika kamera goruntusunden sonra takiliyor ve telefon kapaniyor. Bu sorun tum telefonlarinda var kesinlikle paranizi ya tir ma yin!

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro