Sony Xperia XZ4'ün kesinleşen özellikleri açığa çıktı

MWC 2019 etkinliğinde tanıtılarak satışa sunulması beklenen Sony'nin yeni model telefonu XZ4, kalın çerçevesinden sıyrılarak alışılmışın dışında gelecek. Hem tasarım hem de teknik açıdan oldukça dikkat çeken bir telefon ile karşımıza çıkmaya hazırlanan Sony, XZ4 modelinin özellikleri belli oldu.

Shiftdelete'in haberine göre Snapdragon 855 işlemcisiyle gelecek telefon, 6 GB RAM‘a ve 128 GB dahili hafızaya sahip olacak. Ayrıca Xperia XZ4, 4400 mAh boyutundaki bataryadan güç alacak.

Paylaşılan raporda, merakla beklenen XZ4‘ün ekran özellikleri de gün yüzüne çıkartıldı. Rapora göre XZ4, 21:9 en-boy oranına sahip olan 6.5 inç büyüklüğündeki bir ekranın üzerine kurulacak.

Sadece 193 gram ağırlığında olan telefonun merakla tanıtılması bekleniyor.

İşte Sony Xperia XZ4 özellikleri

Ekran: 6.5 inç, 21:9 en boy 2K çözünürlüklü AMOLED

İşlemci ve Grafik Birimi: Snapdragon 855 – Adreno 640

RAM: 6GB RAM

Depolama: 128 GB depolama alanı

Arka üçlü kamera: 48 MP ana kamera diğer iki kameranın özellikleri henüz bilinmiyor.

Batarya: 46.6 W Hızlı şarj + 4400 mAh

Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C