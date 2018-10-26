Sony çok amaçlı 'kripto para' cüzdanını resmen duyurdu!

Japon teknoloji devi Sony, bugün yaptığı basın bildirisinde yeni kripto para cüzdanının duyurusunu yaptı. Yeni çıkartacakları cihazın tek işlevi kripto para taşımak olmayacak. Cüzdanda kullanılacak olan temel teknoloji, Japonya'da oldukça popüler bir teknoloji olan ve Bitcoin gibi kripto para ağlarıyla doğrudan iletişim kurabilen IC teknolojisi üzerine inşa edilecek. Basın açıklamasına göre IC-card, darbelere karşı oldukça dayanıklı ve güvenli bir cihazın içinde saklanacak.

Bilgi ve şifre de saklayabilecek

Sony'nin geçtiğimiz yıllarda da blockchain ile ilgili çalışmaları olmuş, blockchain teknolojisi kullanan bazı teknolojilere de patent almıştı. Sony'e göre yeni üretecekleri kripto para cüzdanı her çeşit blockchain bağlantılı iş için bilgi ve şifre saklamakta kullanılabilecek, bir cüzdandan çok bir teknik alt yapı malzemesi durumuna gelecek.