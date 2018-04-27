Sonunda bu da oldu! Okul bahçesinde velilerin bıçaklı kavgası

Olay saat 09.00 sıralarında Ünalan mahallesi Kıvılcım sokak üzerinde bulunan Necmiye Güniz İlköğretim okulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önce kavga eden iki öğrenci dün bir kez daha kavga edince akşam durumu velilerine bildirildi. Bu sabah da okula gelen öğrenci velileri bahçede tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammet Şah Taşkesen (36), Suriye vatandaşı İsmail Emin'i göğüs kafesinin altından bıçakladı.