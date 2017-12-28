Sonunda bu da oldu! İsrail askerleri çiftçilerin eşeklerine göz koydu

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını açıkladı. Hatta bu kararını desteklemeleri için BM ülkelerine tehditler yağdırdı. Ancak Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan mücadele sayesinde BM, ABD'nin Kudüs kararını reddeden tasarıyı onayladı. Hatta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ve dünyayı ayağa kaldıran ABD liderinin adının, tarihi bölgede inşa edilen tren istasyonuna verileceği açıklandı.



Trump bu karar sayesinde yalnızlaştı. İsrail ise saldıracak yer aradı. İsrail güvenlik güçleri, ABD'nin Kudüs çıkışına tepki için sokaklara çıkan Filistintinliler'i hedef aldı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yüzlerce Filistinli gözaltına alındı. Yakalananlar arasında çocuklar, yaşlılar ve engelliler de vardı. Filistinli çocukları hapse dolduran İsrail, durmadı. İyice saldırganlaştı.

EŞEKLERİ BİLE GÖZALTINA ALDILAR: Her gün onlarca Filistinli'yi gözaltına alan İsrailli güvenlik güçleri, Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere ait eşekleri de kıskaca aldı. İsrail, sokaklarda başıboş gezen eşekleri de gözaltına almaya başladı. Sadece eşekler değil, hayvanların sahiplerinin de "sahiplik belgesi olmaması" sebebiyle gözaltına alındığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

İsrail güvenlik güçlerinin eşeklere el koyma anı, objektiflere yansıdı. Görüntüler sosyal medyada olay yarattı. Hukuk tanımayan İsrail'e tepki yağdı. "İsrail askerleri eşekleri bile tutukladı" yorumları yapıldı. İsrail ordusunun el koyduğu eşekleri tekrar Filistinli köylülere satmak için gazetelere verdiği ilanlar hatırlatıldı.

Dünyayı ayağa kaldırmıştı! İsrail'den Trump'a büyük kıyak