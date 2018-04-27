Sonunda bu da oldu bir aile kavun evlatlık aldı bakın neler oldu

Türkiye, hayli ilginç insanların yer aldığı bir yer. Bu nev-i şahsına münhasır yapımız mizaha yansıyor tabi. Daha sonra bu mizah sosyal medyaya yayılında olanlar oluyor. İşte onlardan biri daha. Bir aile babasının eve bir kavun almasının sonu, kavunu evlat edinmeye kadar gitti. Kavuna duydukları büyük sevgi bir anda sosyal medya da yayılınca ortaya böyle tatlı görüntüler çıktı.