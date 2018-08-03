Sonunda bu da oldu! 12 günlük bebek diş çektirdi

İNGİLTERE'de hekimler Isla-Rose Heasman adlı henüz 12 bebeğin, Isla-Rose Heasman. Diş hekimleri, Isla-Rose Heasman'un şu ana kadarki en genç hastaları olduğunu söyledi. İşte akıllara durgunluk veren diş vakasının ayrıntıları.

İNGİLTERE'de hekimler Isla-Rose Heasman adlı henüz 12 bebeğin, Isla-Rose Heasman. Diş hekimleri, Isla-Rose Heasman'un şu ana kadarki en genç hastaları olduğunu söyledi. İşte akıllara durgunluk veren diş vakasının ayrıntıları.



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Isla-Rose daha bir ayını bile doldurmadığı için anestezi yapılmadı, sadece dişe uyuşturuculu krem sürüldü. Hekimler cesaretinden dolayı Isla-Rose'a üzerinde "Bugün ilk dişimi çektirdim" yazan renkli bir çıkartma verdi. Uzmanlara göre, doğum dişi nadiren görülse de, bebek için oldukça riskli. Twitter

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Doğum dişi, sadece emzirme sırasında sorun olmuyor. Çocuğun dilinde ülser çıkabiliyor, ya da sallanan dişin çocuğun düşerek akciğerlerine kaçması riski doğuyor. Twitter

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