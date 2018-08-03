Sonunda bu da oldu! 12 günlük bebek diş çektirdi

İNGİLTERE'de hekimler Isla-Rose Heasman adlı henüz 12 bebeğin, Isla-Rose Heasman. Diş hekimleri, Isla-Rose Heasman'un şu ana kadarki en genç hastaları olduğunu söyledi. İşte akıllara durgunluk veren diş vakasının ayrıntıları.
Isla-Rose daha bir ayını bile doldurmadığı için anestezi yapılmadı, sadece dişe uyuşturuculu krem sürüldü. Hekimler cesaretinden dolayı Isla-Rose'a üzerinde "Bugün ilk dişimi çektirdim" yazan renkli bir çıkartma verdi. Uzmanlara göre, doğum dişi nadiren görülse de, bebek için oldukça riskli.
Doğum dişi, sadece emzirme sırasında sorun olmuyor. Çocuğun dilinde ülser çıkabiliyor, ya da sallanan dişin çocuğun düşerek akciğerlerine kaçması riski doğuyor.
İngiliz Dişhekimleri Birliği'ne (BDA) göre her 2000 bebekten biri doğum dişiyle dünyaya geliyor. Kökleri yeterince gelişmediği için diş genelde kendiliğinden düşüyor. Çoğu bebeğin dişleri ancak 6 aylıkken çıkıyor. Bazıları 4 aylıkken, bazıları ise 1 yaşındayken ilk dişlerine kavuşuyor.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER