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Sonuçlar saat kaçta? Bursluluk sınavı MEB 2018 İOKBS açıklaması

Sonuçlar saat kaçta? Bursluluk sınavı MEB 2018 İOKBS açıklaması

Bursluluk sınavı İOKBS 2018 sınav sonucu için heyecanlı dakikalar başladı. Sınav sonuçları saat 15.00'dan sonra açıklanacak. 3 Haziran'da yapılan 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerini katıldığı İOKBS sonuçları meb.gov.tr adresinden sorgulanacak.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 01:53 - Güncelleme: 18-07-2018 12:37

Sonuçları saat kaçta açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz dönemdeki MEB açıklamalarına baktığımızda sınav sonuçlarının saat 15.00 - 17.00 aralığında sorgulamaya açıldığı görülüyor. Haliyle saat 15.00'dan itibaren her an sonuçların ilan edilme ihtimali var.

3 Haziran’da sınava giren öğrenci bursu kazanması durumunda, işlemler okul müdürlükleri tarafından yapılıyor. Öğrenci o seneye dair burs işlemlerini “e-burs modülü” üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Yeni adıyla İOKBS olan sınav sonuçlarının MEB tarafından internet üzerinden http://odsgm.meb.gov.tr adresinden açıklanacak. 3 ayda 1 ödenen bursluluk ücreti ilk ödemesi ise Ocak ayında yapılacak. 

2018 İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR: Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alırsınız.

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktardır. 2018 İOKBS burs ücretin 648.04 TL

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