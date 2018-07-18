Sonuçlar saat kaçta? Bursluluk sınavı MEB 2018 İOKBS açıklaması

Sonuçları saat kaçta açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz dönemdeki MEB açıklamalarına baktığımızda sınav sonuçlarının saat 15.00 - 17.00 aralığında sorgulamaya açıldığı görülüyor. Haliyle saat 15.00'dan itibaren her an sonuçların ilan edilme ihtimali var.

3 Haziran’da sınava giren öğrenci bursu kazanması durumunda, işlemler okul müdürlükleri tarafından yapılıyor. Öğrenci o seneye dair burs işlemlerini “e-burs modülü” üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Yeni adıyla İOKBS olan sınav sonuçlarının MEB tarafından internet üzerinden http://odsgm.meb.gov.tr adresinden açıklanacak. 3 ayda 1 ödenen bursluluk ücreti ilk ödemesi ise Ocak ayında yapılacak.

2018 İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR: Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alırsınız.

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktardır. 2018 İOKBS burs ücretin 648.04 TL