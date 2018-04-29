Sonrası inanılmaz! Sokak ortasında bir adam kalçasını sıktı ve...

Genç sporcu Leanna Carr, İrlanda'nın başkenti Dublin'de sokakta yürürken bir adam geldi ve kalçasını sıktı. Neye uğradığını şaşıran Carr'ın başına gelenler ve devamı dizi senaryosu gibi.

Sonrası inanılmaz! Sokak ortasında bir adam kalçasını sıktı ve...

Genç sporcu Leanna Carr, İrlanda'nın başkenti Dublin'de sokakta yürürken bir adam geldi ve kalçasını sıktı. Neye uğradığını şaşıran Carr'ın başına gelenler ve devamı dizi senaryosu gibi.

119
Sonrası inanılmaz! Sokak ortasında bir adam kalçasını sıktı ve...

Geçtiğimiz haftalarda, İrlanda'nın Dublin kentine gezmeye giden 26 yaşındaki ABD vatandaşı Leanna Carr, oldukça kötü bir taciz olayı yaşadı. Yaşadıklarını şöyle anlatıyor;


219
Sonrası inanılmaz! Sokak ortasında bir adam kalçasını sıktı ve...

"Geçtiğimiz hafta Dublin'de sokakta gezerken, bir adam popomu sıktı, kahkahalarla gülmeye başladı ve şöyle dedi; 'Sen Amerikalısın, bu senin hoşuna gitmiştir'. Yalnız seyahat etmek beni daha iyi bir insan yapmış ki, ilk tepkim yüzüne bir yumruk atmak oldu."

319
Sonrası inanılmaz! Sokak ortasında bir adam kalçasını sıktı ve...

Yaşadıklarını ve olaydan sonra elinin geldiği hali sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştı. Kendini bilmez tacizcinin farkında olmadığı bir durum vardı ki, Leanna aslında bir vücut geliştirme sporcusuydu ve halter kaldırıyor.

419
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro