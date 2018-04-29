Sonrası inanılmaz! Sokak ortasında bir adam kalçasını sıktı ve...

Genç sporcu Leanna Carr, İrlanda'nın başkenti Dublin'de sokakta yürürken bir adam geldi ve kalçasını sıktı. Neye uğradığını şaşıran Carr'ın başına gelenler ve devamı dizi senaryosu gibi.
Geçtiğimiz haftalarda, İrlanda'nın Dublin kentine gezmeye giden 26 yaşındaki ABD vatandaşı Leanna Carr, oldukça kötü bir taciz olayı yaşadı. Yaşadıklarını şöyle anlatıyor;
"Geçtiğimiz hafta Dublin'de sokakta gezerken, bir adam popomu sıktı, kahkahalarla gülmeye başladı ve şöyle dedi; 'Sen Amerikalısın, bu senin hoşuna gitmiştir'. Yalnız seyahat etmek beni daha iyi bir insan yapmış ki, ilk tepkim yüzüne bir yumruk atmak oldu."
Yaşadıklarını ve olaydan sonra elinin geldiği hali sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştı. Kendini bilmez tacizcinin farkında olmadığı bir durum vardı ki, Leanna aslında bir vücut geliştirme sporcusuydu ve halter kaldırıyor.
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