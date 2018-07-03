Songül Karlı hem yedi hem de yedirdi!

Songül Karlı konakladığı otelden çıkarak kendisini bekleyen arkadaşlarınının yanına giderken, yolda karşısına çıkan midyeciden midye aldı. Midyeci ile sıkı bir pazarlık yapan Karlı, bir süredir devam ettiği diyetini de midye sevdasına feda etti. Ayaküstü karşısına çıkan Midyecinin tezgahını kapatan Songül Karlı, midye yerken kendisini görüntüleyen muhabirlere aldırmadan hem midyesini yedi hem de midyeciye midye yedirdi. Karlı, yediği midyeler için 300 lira ödedi.