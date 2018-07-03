Songül Karlı hem yedi hem de yedirdi!

Songül Karlı önceki gün Bodrum Türkbükü'nde yürüş yaparken görüntülendi. Yol üzerinde rasladığı midyeden midye yiyen Karlıi bir yandan midyesini yedi, durmadı midyeciye de yedirdi.

Songül Karlı hem yedi hem de yedirdi!

Songül Karlı konakladığı otelden çıkarak kendisini bekleyen arkadaşlarınının yanına giderken, yolda karşısına çıkan midyeciden midye aldı. Midyeci ile sıkı bir pazarlık yapan Karlı, bir süredir devam ettiği diyetini de midye sevdasına feda etti. Ayaküstü karşısına çıkan Midyecinin tezgahını kapatan Songül Karlı, midye yerken kendisini görüntüleyen muhabirlere aldırmadan hem midyesini yedi hem de midyeciye midye yedirdi. Karlı, yediği midyeler için 300 lira ödedi.

112
Songül Karlı hem yedi hem de yedirdi!

Öte yandan Öte yandan Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde Bodrum Türkbükü’nde yat sefası yaparken görüntülenmişti. Mavi renkli taşlı bikinisiyle Bodrum Türkbükü’nde yat sefası yaparken objektiflere takılan Songül Karlı, düzgün fiziğiyle dikkat çekmişti. Sık sık kendisini serin sulara bırakan Karlı, görüntülendiğini ise fark etmemişti.

212
Songül Karlı hem yedi hem de yedirdi!

312
Songül Karlı hem yedi hem de yedirdi!

412
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro